Диана Шнайдер в паре вышла во второй круг Уимблдона

Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер и ее соотечественница Елена Веснина вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2024, пишет championat.com.

В матче первого круга Шнайдер и Веснина победили дуэт Юлии Путинцевой (Казахстан) и Клары Таусон (Дания). Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:0.

Встреча Шнайдер и Весниной с Путинцевой и Таусон продлилась 1 час 59 минут. В ее рамках Диана и Елена три раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету соперниц российской пары четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге российские теннисистки встретятся с парой Айша Мухаммад/Алдила Сутджиади (США/Индонезия). Матч пройдет в субботу, 6 июля.