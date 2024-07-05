В Ставропольском районе и в Чапаевске временно отключат свет с 6 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.07.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Кирова, д. 2-23, д. 24-32 (четная сторона), Комсомольский пер., д. 1-12, ул. Красноармейская, д. 1-31, ул. Ленина, д. 3а-7а (нечетная сторона), д. 7-17 (нечетная сторона), д. 29б, Садовый пер., д. 1-14, д. 26а, ул. Советская, д. 1-62, д. 64-76 (четная сторона), ул. Степана Разина, д. 1).

08.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск ул. Щорса;

10.07.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, пер. Речной, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.