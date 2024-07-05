Самарская область приняла первенство России по пляжному теннису

В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет и всероссийских соревнований "Самарская ладья" среди юношей и девушек до 13 лет.
Соревнования прошли в парном разряде отдельно среди мальчиков и девочек и в смешанном парном разряде. В них приняли участие свыше 100 юных теннисистов из Самары и Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Саратовской и Ярославской области.
Среди юниоров золото первенства России завоевали Никита Осокин / Лев Филаткин (Санкт-Петербург/Москва), серебро взяли тольяттинцы Илья Кукушин / Арсений Тарасов. Бронзу выиграла пара Кирилл Кукушин / Михаил Макаров (Тольятти/Санкт-Петербург).
У юниорок победу праздновала пара из Рыбинска Диана Израйлева / Анастасия Степанюк. В финале им противостояла самарская двойка Алина Зайцева / Софья Тарасова. Матч за третье место выиграли еще две представительницы Самары Олеся Бородина / Ангелина Колчина.
В смешанном парном разряде в финале Анастасия Степанюк и Лев Филаткин (Рыбинск/Москва) оказались сильнее пары из Санкт-Петербурга Юлиана Андреева / Никита Осокин. В матче за бронзу победила пара София Родина / Тимур Шулятьев из Тольятти.
"Все финалисты первенства России прошли отбор в состав национальной команды для участия в первенстве мира по пляжному теннису, которое состоится в сентябре в Италии. В этом виде спорта на российских спортсменов не были наложены санкции, и они имеют возможность соревноваться на международном уровне", — рассказал руководитель направления "пляжный теннис" Федерации тенниса Самарской области Александр Герасимов.
В эти же дни на самарской набережной были разыграны всероссийские соревнования "Самарская ладья" среди участников до 13 лет. В число призеров соревнований вошли представители Самарской области: Федор Кириленко, Тимофей Крылов, Даниил Голинских, Станислав Колесников, Дмитрий Нургалеев, Александра Зайнутдинова, Дарья Сукочева, Арина Бакланова (все — Тольятти), Ксения Котова (Самара).
В Самарской области в силу географических особенностей активно развиваются пляжные виды спорта. В Самаре, Тольятти, Богатовском районе и других муниципалитетах создается инфраструктура для занятий спортом на пляже. Проведение массовых соревнований по пляжному теннису способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", принятого по решению президента страны Владимира Путина.
По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в нашем регионе в рамках реализации развития массового спорта разработан проект программы "Мастер спорта", направленный на повышение мотивации юных спортсменов к занятиям физической культурой и спортом. В рамках данной программы предусмотрена поддержка спортсменов за присвоение спортивных разрядов и званий, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой спортивных сборных команд региона.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!