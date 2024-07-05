В Самаре построят здание приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера

Средства на строительство модульного корпуса Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова выделены из областного бюджета по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
"Наш опыт по возведению модульных зданий приемно-диагностических отделений в муниципальных районах Самарской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России Владимира Владимировича Путина, тиражирован на федеральном уровне. Сейчас мы идем по пути возведения современных подразделений при специализированных и областных учреждениях. И благодаря выделенным средствам из регионального бюджета построим такое здание в Самаре для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Создание центра позволит снизить госпитальную летальность среди крайне тяжелых пациентов на 20%. Ежедневно помощь в новом подразделении будут получать порядка 50 человек", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Это будет быстровозводимое модульное здание общей площадью 1500 кв. м. В нем будет приемное отделение и противошоковый зал.
"В нем будет сконцентрирована вся необходимая аппаратура для оказания своевременной и полноценной экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе наиболее тяжелым больным, находящимся в состоянии кардиогенного шока. Потоки пациентов будут разделены на три категории в зависимости от состояния больного и необходимой срочности оказания ему медицинской помощи. Такой подход к сортировке поступающих пациентов значительно сократит время между поступлением пациента в кардиодиспансер и моментом оказания ему специализированной медицинской помощи", — отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Дмитрий Кузнецов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас