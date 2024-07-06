Все космонавты разные, но песню должны любить одну

Самарские журналисты-победители конкурса "Вместе в цифровое будущее" побывали в Звездном городке и узнали, как проходит подготовка космонавтов к полетам

В СССР космонавтов отбирали только из числа военных летчиков и готовили к полету в обстановке строжайшей секретности. Сейчас в отряде почти все гражданские, ведь в космосе стали нужны ученые и узкие специалисты. Но, в истории России был только один эпизод, когда в качестве эксперимента всем желающим предложили пройти тест и попытаться попасть в число покорителей пространства. Тогда в Звездный обратились больше двух тысяч людей самого разного уровня подготовки, включая артистов и домохозяек. Эксперимент сразу признали неэффективным.

Теперь первое, что проверяется — это возраст до 35 лет, отсутствие судимости, профильное образование по летным или инженерным специальностям, хорошая физическая подготовка и психологическое здоровье, рост от 150 до 190 см, масса тела 50–90 кг (чтобы уместиться в скафандр и амортизационное кресло), а также опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России. При соответствии этим критериям, можно попытаться попасть в число будущих героев и подать документы в ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина".

Для прохождения очных испытаний нужно спланировать отпуск так, чтобы быть свободным несколько недель пока проходят тесты, заложить бюджет на прохождение медицинского освидетельствования и проезд до Звездного городка. Дальше заботу о вас возьмет на себя государство: проживание, питание, сами тренировки бесплатны. Некоторые кандидаты приезжают сюда по два-три раза, если не получается попасть в отряд с первой попытки.

Первый этап — психолог

Собственно, высокая мотивация — это первое и самое важное, что нужно показать претенденту. Кандидатов в космонавты смотрят несколько специалистов-психологов на протяжении всего отбора. Но отсев на основе базовых принципов проводится еще после первых бесед со специалистами.

Жестко зафиксированных требований к темпераменту нет, но космос не любит крайностей, и поэтому ярко выраженные холерики или меланхолики для длительного полета не подойдут. Члены команды могут и должны различаться по характеру, но четко должны уметь уживаться, ладить друг с другом.

Хотя подготовка космонавта длится 5-10 лет (именно поэтому есть верхняя планка по возрасту) и им предстоит пройти множество суровых испытаний, одно, которое проводят психологи и только раз в жизни, космонавты называют самым тяжелым. Кандидат должен провести в небольшом замкнутом помещении без сна 72 часа.

— Только в условиях жесткого стресса мы можем до конца понять характер человека и то, на что он способен, — рассказывают психологи центра подготовки. — Наблюдая, как ведет себя человек в условиях лишении сна и изоляции, мы можем окончательно дать прогноз как он поведет себя в критический момент.

За последние тридцать лет лишь четыре кандидата не прошли этот тест.

Здоровые и устойчивые

Что касается уровня физической подготовки, то "космические" нормативы сопоставимы с нормативами ГТО для возрастной группы от 18 до 29 лет. Кандидатам нужно продемонстрировать выносливость, силу, скорость, ловкость и координацию. При первичном отборе они должны не менее чем за 3 минуты 35 секунд пробежать километр, подтянуться не менее 14 раз, не менее минуты простоять с закрытыми глазами на одной ноге или развернуться на 360 градусов во время прыжков на батуте.

Наиболее придирчиво оценивается здоровье потенциальных космонавтов. Проблемы, которые на Земле кажутся несущественными, под воздействием жестких космических условий могут стать фатальными. К тому же подготовка космонавта очень дорогое мероприятие и нужно по максимуму исключить риски того, что через 10 лет тренировок выявится заболевание, которое мешает полету.

Для космонавта важно иметь максимально устойчивый вестибулярный аппарат. В космосе, где привычные понятия верха и низа отсутствуют, нужно исключить вероятность укачивания. Пока станция находится в покое — рисков нет, но любая корректировка ее положения может свести вестибулярный аппарат с ума. Но это качество можно и нужно тренировать, говорят в центре подготовки. Подойдут даже обычные детские аттракционы.



Как попасть на экскурсию

Знакомство со Звездным городком занимает полный день. Записаться на экскурсию нужно заранее и иметь при себе паспорт. Важно быть готовым к тому, что большинство экспонатов можно будет осмотреть только снаружи и соблюдать тишину, ведь рядом с гостями продолжаются тренировки космонавтов. По первому требованию нужно будет выключать видео и аудиозапись — в центре запросто можно услышать подробности, которые не подлежат разглашению.

Но есть и истории, которые в Звездном городке рассказывают с удовольствием каждому: например, о том, что каждый космонавт имеет возможность составить для себя собственный плейлист на те два часа, что он, уже пристегнутый к креслу, будет ожидать старта. Но вот выходить из автобуса все должны под один и тот же трек — "Земля в иллюминаторе". Космонавты не суеверны, но традиции чтут.