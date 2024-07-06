Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на Уимблдоне

Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер уступила в третьем круге на Уимблдоне-2024. 20-летняя россиянка проиграла 17-й ракетке мира американке Эмме Наварро со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Диана прервала серию из семи выигранных встреч.

Матч продолжался 1 час 55 минут. На счету Шнайдер два эйса, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Наварро выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

23-летняя Наварро во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала на турнире "Большого шлема" и впервые — на Уимблдоне, пишет championat.com.