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Музыка Культура

В рамках фестиваля "На Грушинской волне" авторы-исполнители выступили с концертами в военных госпиталях

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии фестиваля "На Грушинской волне" в Самарской области высадился творческий десант. Авторы-исполнители, которые уже 6 июля выступят на сценах в Струковском саду, решили дать концерты в военных госпиталях, детских летних лагерях, а также в санатории "Колос", где размещаются вынужденные переселенцы. Идея такого творческого десанта принадлежит организаторам сцены "Zа Победу". Всего были сформированы четыре творческие группы из самарских и приглашенных авторов. За несколько дней они дали около 20 концертов.

В одну из групп творческого десанта вошли гости из Москвы заместитель председателя Союза десантников России, автор и исполнитель военной песни, полковник Михаил Калинкин и автор-исполнитель, один из родоначальников жанра военной авторской песни Михаил Михайлов, постоянные гости фестиваля авторской песни имени Грушина. Они рассказали, что с фестивалем познакомились в 2002 году, затем долгое время организовывали на поляне сцену "Победа", где звучали военные и патриотические песни.

В 2023 году при поддержке правительства Самарской области "Офицеры России" и Союз десантников РФ организовали работу сцены "Zа Победу", которую посетило около 3,5 тысяч человек. О выступлении прошлого года и планах на фестиваль рассказал Михаил Калинкин: "Мы вышли на финальный концерт на Гитаре с песней из кинофильма "Белорусский вокзал" и нужно было видеть, как в едином порыве встали все зрители на Горе и зажгли фонарики. Это видео облетело все паблики и мы поняли, что такую работу нужно продолжать. В силу объективных обстоятельств было принято решение проводить фестиваль в этом году в Струковском саду, в Самаре, чтобы людям было удобно и безопасно. На сцену Zа Победу поднимутся лучшие и известные авторы и исполнители со всей страны. А накануне можно сказать прошла увертюра. Мы решили, что мы должны выступить в госпиталях, перед людьми, которые положили свое здоровье на алтарь будущего нашей страны. Нас встретили очень душевно и мы поняли, что все делали не зря. А 6 июля в 14:00 мы приглашаем всех на концерт "Zа Победу", который мы посвящаем поддержке наших воинов, участвующих в СВО. Самара принимает активное участие в этом народном движении. Приходите и давайте вместе поддержим наших ребят на передовой!"

Еще один участник творческого десанта Михаил Михайлов отметил, что роль патриотической программы на фестивале очень велика: сегодня авторская песня становится важным культурным феноменом, инструментом борьбы за ума и сердца людей: "Песня вместе с фронтовиками нового поколения участвует в происходящем. Она первая осмысливает ситуацию, где человек находится между смертью и жизнью, любовью и ненавистью, она становится фактом истории. И очень важно, что песня объясняет в деталях и подробностях, историях и именах, что же происходит там, на территории СВО. У нас сегодня есть линия фронта, которая проходит не по ленточке, а по нашим сердцам. И песня — это борьба за ума и сердца наших детей, подрастающего поколения. И мы ее должны вести!"

Сцена "Zа Победу" будет работать на фестивале "На Грушинской волне" с 14:00, 6 июля, в субботу. Также исполнители этой площадки примут участие в гала-концерте в Самарской филармонии (6 июля, 19:00) и КЦ "Автоград" (7 июля 17:00).

Концертная программа из Самарской филармонии будет транслироваться на экранах в Струковском саду.

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