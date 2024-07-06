Дарья Касаткина уступила в третьем круге Уимблдона испанке Пауле Бадосе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина уступила испанке Пауле Бадосе (93-й номер рейтинга WTA) в третьем круге Уимблдона-2024, пишет championat.com.

Матч закончился со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу испанской теннисистки.

В решающем сете Касаткина вела со счетом 4:2, но не сумела удержать преимущество и проиграла четыре гейма подряд.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. На счету Касаткиной три эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Бадоса выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 18.