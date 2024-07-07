ГК "Лада" подписал линейного сборной Боснии и Герцеговины Дамляну Бошняк

Состав тольяттинского гандбольного клуба "Лада" пополнила Дамляна Бошняк — линейный сборной Боснии и Герцеговины, чьим предыдущим местом выступления была Испания.
Гандбол нынешнюю дебютантку "Лады" заманил в свои сети в восьмом школьном классе, превратившись со временем в ее профессию. Но еще учась в университете, девушке пришлось делать непростой выбор между двумя главными увлечениями — ручным мячом и метанием легкоатлетических снарядов, потому что нагрузка была слишком велика. Причем не только в него играла и пробовала себя в роли тренера, но и увлеклась судейством.
После пяти лет практики в качестве гандбольного арбитра Бошняк решила попробовать себя на том же поприще в футболе и достигла в этом весьма ощутимых высот.
"Родилась я 6 февраля 1998 года в Биелине (это город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины). Посещала там начальную и среднюю школу. В 2017 году продолжила образование в Тузле на факультете физического воспитания и спорта. После завершения первого цикла обучения я в том же 2022 году поступила на второй цикл, в магистратуру. В 2024 году стала магистром физической культуры и спорта. Я играла за три клуба Боснии и Герцеговины — "Радник" (Биелина), "Единство" (Тузла) и "Единство" (Брчко), один клуб Сербии — "Войводина" (Нови Сад), а до переезда в Россию выступала за испанскую команду "Графометал Спортинг Ла Риоха". Являюсь действующим игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины. В ее составе участвовала в предварительной квалификации на чемпионат мира 2022 года и была признана MVP в матче против сборной Греции, а также играла в квалификации на чемпионат Европы", - рассказала спортсменка.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!