ГК "Лада" подписал линейного сборной Боснии и Герцеговины Дамляну Бошняк

Состав тольяттинского гандбольного клуба "Лада" пополнила Дамляна Бошняк — линейный сборной Боснии и Герцеговины, чьим предыдущим местом выступления была Испания.

Гандбол нынешнюю дебютантку "Лады" заманил в свои сети в восьмом школьном классе, превратившись со временем в ее профессию. Но еще учась в университете, девушке пришлось делать непростой выбор между двумя главными увлечениями — ручным мячом и метанием легкоатлетических снарядов, потому что нагрузка была слишком велика. Причем не только в него играла и пробовала себя в роли тренера, но и увлеклась судейством.

После пяти лет практики в качестве гандбольного арбитра Бошняк решила попробовать себя на том же поприще в футболе и достигла в этом весьма ощутимых высот.

"Родилась я 6 февраля 1998 года в Биелине (это город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины). Посещала там начальную и среднюю школу. В 2017 году продолжила образование в Тузле на факультете физического воспитания и спорта. После завершения первого цикла обучения я в том же 2022 году поступила на второй цикл, в магистратуру. В 2024 году стала магистром физической культуры и спорта. Я играла за три клуба Боснии и Герцеговины — "Радник" (Биелина), "Единство" (Тузла) и "Единство" (Брчко), один клуб Сербии — "Войводина" (Нови Сад), а до переезда в Россию выступала за испанскую команду "Графометал Спортинг Ла Риоха". Являюсь действующим игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины. В ее составе участвовала в предварительной квалификации на чемпионат мира 2022 года и была признана MVP в матче против сборной Греции, а также играла в квалификации на чемпионат Европы", - рассказала спортсменка.