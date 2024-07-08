В ближайшие дни Самару накроют грозы

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ждать жителям Самарской области в ближайшее время, с 8 по 10 июля.

В понедельник, 8 числа, в Самаре установится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 8...13 м/с. Температура воздуха +26...+28 °C.

Во вторник, 9 июля, в регионе ночью ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 2...7 м/с. Температура воздуха +13...+18 °C. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозы. Ветер сохранит скорость и направление, а столбик термометра поднимется до +22...+27 °C.

10 числа в Самарской области ночью осадков не ожидается. Ветер северный, 2...7 м/с. Температура воздуха +13...+18 °C. Днем местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы достигнет отметки в +27...+32 °C.