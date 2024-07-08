В ближайшие дни Самару накроют грозы

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ждать жителям Самарской области в ближайшее время, с 8 по 10 июля.
В понедельник, 8 числа, в Самаре установится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 8...13 м/с. Температура воздуха +26...+28 °C.
Во вторник, 9 июля, в регионе ночью ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, 2...7 м/с. Температура воздуха +13...+18 °C. Днем синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозы. Ветер сохранит скорость и направление, а столбик термометра поднимется до +22...+27 °C.
10 числа в Самарской области ночью осадков не ожидается. Ветер северный, 2...7 м/с. Температура воздуха +13...+18 °C. Днем местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы достигнет отметки в +27...+32 °C.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?