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Стартапы занимают треть рынка ИБ-вендоров и растут на 49% год к году по выручке

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений СyberStage подвела итоги работы за первые полгода. К программе присоединилось 25 стартапов и 10 партнеров, в числе которых институты развития, фонды, корпоративные акселерационные программы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

По данным аналитиков СyberStage в России существует не менее 170 вендоров в сфере информационной безопасности с выручкой до 1 млрд руб. 29% из них созданы в последние 2-3 года. 22% из них показывают кратный прирост выручки ежегодно. Формируется конкуренция в новых нишах, таких как безопасность контейнерных приложений и управление конфигурациями.

В то же время венчурных или M& A-сделок с ИБ-стартапами крайне мало. В первом полугодии 2024 года публично было заявлено о двух сделках: приобретение ГК "Солар" 51% компании Secure-T и инвестиция фонда Softline Venture Partners в продукт Findler. Это говорит о том, что крупные компании все еще предпочитают развиваться за счет собственных разработок и стратегических партнерств, а не инвестиций в стартапы.

Больше половины выручки рынка ИБ делят интеграторы и сервисные компании. Среди вендоров две трети выручки приходится на крупнейшие ИБ-компании, оставшаяся треть — на небольшие компании. В 2023 году объем рынка ИБ-вендоров с выручкой до 1 млрд руб. составил 32 млрд руб., что почти на 50% больше прошлогоднего показателя (21 млрд руб. в 2022 г). Преимущества молодых технологических проектов в том, что они фокусируются на тех нишах, которые не представляют большого интереса для корпораций. К тому же они могут быстрее выводить на рынок новые продукты в ответ на изменение потребностей заказчиков, что способствует освоению новых ниш в информационной безопасности России.

В феврале этого года ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) при участии крупных отраслевых экспертов ИТ-рынка объявила о запуске первой в России комплексной программы поддержки CyberStage. Программа охватывает широкий спектр задач от создания удобной платформы взаимодействия участников до стимулирования запуска принципиально новых проектов в пустующих или недостаточно обеспеченных продуктами нишах ИБ, а также повышения уровня привлекательности ИБ для ИТ-предпринимателей.

За первые шесть месяцев работы программы в ней приняли участие 25 стартапов. Планировалось, что в течение года CyberStage обеспечит выход на привлечение финансирования не менее пяти проектов. Сейчас к привлечению инвестиций готовятся четыре проекта. Наиболее высокий интерес участников вызвал формат Advisory Board — ежемесячные встречи с экспертами по ИТ и ИБ крупнейших компаний. Результатом большого числа запросов на такой вид взаимодействия, как со стороны стартапов, так и экспертов, стало решение о формировании дополнительной группы эдвайзеров.

"CyberStage — наш первый и очень полезный опыт участия в программах поддержки. Всего за несколько месяцев мы ознакомились с технологией B2B продаж, уточнили подход к сегментации рынка и провели CustDev разных ролей в ИБ, в том числе среди специалистов "Солар". Ряд проведенных пилотных проектов убедил нас в их эффективности как ключевого инструмента для работы с потенциальными клиентами. Программа помогает увидеть вещи, особенно актуальные для российского рынка, которые компании могут упускать из виду. Для нас таким инсайтом стала особенная важность наличия бесплатной версии продукта для скачивания. С помощью экспертов CyberStage мы также работаем над планом привлечения инвестиций, который рассчитываем реализовать в следующем году", — прокомментировал Евгений Кошкин, генеральный директор Kodera, участник CyberStage.

Актуальность программы подтвердил и интерес со стороны крупных институтов развития, фондов, корпоративных программ. Среди партнеров CyberStage — SberUnity, Московский инновационный кластер, ФРИИ, Startech, венчурный фонд "ХАЙВ" и др. CyberStage предоставляет партнерам экспертизу и оценку динамики развития по проектам в области ИБ, расширяя представление об актуальном состоянии рынка и его перспективах, а также помогает найти подходящие стартапы на предоставление инвестиций или другие форматы поддержки.

"CyberStage продолжает уверенно развиваться, предоставляя уникальные возможности для стартапов и инвесторов в сфере информационной безопасности. Мы готовимся к дальнейшему расширению сети партнёров, экспертов и проектов, чтобы совместно создавать инновационные и успешные продукты в ИБ. До конца года число проектов-участников должно достичь 30-40", — отметил Владислав Рассказов, директор по венчурным инвестициям ГК "Солар", руководитель программы CyberStage.

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