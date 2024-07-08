В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль

С 12 по 14 июля в кемпинг-парке "Пискалы" (пос. Прибрежный) пройдет Всероссийский фестиваль Volga IT Camp. Фестиваль проводится с 2018 г. при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. Ежегодно участие в нем принимают ребята из Поволжья и других регионов.

Volga IT Camp — это летняя конференция на берегу Волги, созданная специально для айтишников. Главное преимущество фестиваля — его открытость. Участники в неформальной обстановке могут общаться с экспертами не только после их выступлений, в любое время.

Фестиваль обещает собрать около 500 участников и 25 спикеров. Здесь каждый сможет найти занятие по душе. В расписании фестиваля множество активностей: от тематических лекций и мастер-классов по актуальным технологиям до спортивных игр. Участники смогут обменяться опытом и найти новых друзей.