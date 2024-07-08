Диана Шнайдер в паре закончила выступление на Уимблдоне

Тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер в паре с соотечественницей Еленой Весниной уступили в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки проиграли своим соперницам Айше Мухаммад (США) и Алдиле Сутджиади (Сингапур) со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

Встреча была перенесена со вчерашнего дня из-за погоды. Шнайдер и Веснина допустили одну двойную ошибку, не выполнили ни одной подачи навылет и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы реализовали 7 брейк-пойнтов из 11, выполнили две подачи навылет и допустили три двойные ошибки, пишет championat.com.