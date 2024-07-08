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Самарская область будет расширять сотрудничество с Фондом развития промышленности по поддержке бизнеса

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, делегация Самарской области под руководством главы региона Вячеслава Федорищева работает на Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2024" в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Это крупнейшая площадка в России для межотраслевой, межрегиональной кооперации. В этом году главная тема выставки "Технологическое партнерство: формируя образ будущего".

В полях выставки состоялась встреча Вячеслава Федорищева с директором ФГАУ "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) Романом Петруцей.

На сегодня в работе федеральной организации находятся несколько заявок от Самарской области. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества.

Роман Петруца отметил активную работу области в этом направлении. С 2020 г. работает Государственный фонд развития промышленности Самарской области, предоставляя финансовую поддержку промышленным предприятиям, которые реализуют проекты по созданию и развитию новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции с импортозамещающим или экспортным потенциалом, повышению производительности труда на территории региона, а также организациям оборонно-промышленного комплекса для увеличения выпуска продукции. За время деятельности фонда развития промышленности Самарской области поддержано 48 проектов региональных предприятий, в том числе в 2024 г. предоставлено девять займов.

Поддержка предприятий региона реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Самарская область для нас очень значимый регион, — отметил Роман Петруца. — Огромное спасибо региональному фонду — это наши амбассадоры в регионе, они продвигают инструменты Фонда развития промышленности с точки зрения старта новых инвестиционных проектов. Мы делаем большие, проекты чуть поменьше мы делаем вместе с вами. И огромную часть работы делает региональный фонд, когда финансирует проекты самостоятельно с чеками до 20-40 миллионов рублей".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: Самарская область — индустриальный регион, в котором наряду с крупной промышленностью сейчас развивается большой сектор производственного малого и среднего бизнеса, и здесь есть много возможностей для кооперации.

"Взаимодействие с Фондом развития промышленности у нас налажено очень хорошо. Мы видим, что институт развития, который Вы возглавляете, действительно помогает. Уверен, сегодня мы найдем возможности для расширения нашего сотрудничества", — отметил глава региона.

Как сообщил руководитель области, региональный фонд развития промышленности в очередной раз был докапитализирован в рамках поправок в бюджет. По мнению Вячеслава Федорищева, в крупных городах области, таких как Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, нужны фронт-офисы, которые позволяли бы отрабатывать небольшие нишевые проекты на месте. Работа над этим направлением будет продолжена.

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