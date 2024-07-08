Дмитрий Пузырников – серебряный призер личного первенства России по мотогонкам среди юниоров

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В Октябрьском прошел финал личного первенства России среди юниоров в классе мотоциклов с объемом двигателя 250 куб. см.

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"