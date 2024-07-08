Дмитрий Пузырников – серебряный призер личного первенства России по мотогонкам среди юниоров

В Октябрьском прошел финал личного первенства России среди юниоров в классе мотоциклов с объемом двигателя 250 куб. см.
Участниками гонки стали юные дарования из Тольятти, Октябрьского, Салавата, Новосибирска, Балаково и Владивостока.
Тольятти представляла тройка воспитанников спортивной технической школы Дмитрий Пузыринков, Илья Карпов и Никита Давлетшин. По итогам гонки на призовой подиум поднялся Дмитрий, у него серебро.
А победителем первенства стал представитель Октябрьского Радмир Гумеров.
Илья Карпов и Никита Давлетшин финишировали девятым и 13 соответственно.
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