Глеб Семенов будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейные клубы "Лада" и "Авангард" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Глеба Семенова в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 25-летним защитником двусторонний контракт сроком на один сезон.

Семенов — воспитанник "Челнов" и в одноименной молодежной команде в 2015 г. он начал свою профессиональную карьеру, хотя несколькими месяцами ранее был выбран "Нефтехимиком" в пятом раунде драфта КХЛ под общим номером 107. В дальнейшем защитник выступал в системе нижнекамцев и за самарский ЦСК ВВС, но в прошлом сезоне сыграл за "Нефтехимик" лишь в одном матче — затем Глеб представлял цвета ижевской "Ижстали" и "Омских Крыльев", набрав в общей сложности 15 (6+9) очков за 45 игр в ВХЛ.

Отметим, что Семенов является серебряным (2017) и бронзовым (2018) призером МХЛ.

Всего в КХЛ защитник провел 96 матчей и заработал 8 (3+5) баллов за результативность.