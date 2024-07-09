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Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Андрея Прямилова с поста министра финансов

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уходе Андрея Прямилова с поста министра управления финансами региона. Об этом сообщает информационное агентство СОВА.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы приняли решение вместе с исполняющим обязанности министра финансов, что он переходит на другую работу. В экономическом блоке правительства Самарской области обсуждаем сейчас несколько кандидатов. Министр финансов — это очень ответственная должность. Это работа с бюджетом, источниками его доходов, внутренней ревизией инвестиционных льгот, которая нам предстоит. Она очень требовательная к кандидатам. Уверен, что в течение ближайшего месяца появится человек, которого мы назначим исполняющим обязанности министра финансов", — цитирует главу региона издание.

Напомним, судя по опубликованным данным, Андрея Прямилова на посту заменил Владимир Панферов. Он также пока работает в статусе временно исполняющего обязанности министра.

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