Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Андрея Прямилова с поста министра финансов

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уходе Андрея Прямилова с поста министра управления финансами региона. Об этом сообщает информационное агентство СОВА.

"Мы приняли решение вместе с исполняющим обязанности министра финансов, что он переходит на другую работу. В экономическом блоке правительства Самарской области обсуждаем сейчас несколько кандидатов. Министр финансов — это очень ответственная должность. Это работа с бюджетом, источниками его доходов, внутренней ревизией инвестиционных льгот, которая нам предстоит. Она очень требовательная к кандидатам. Уверен, что в течение ближайшего месяца появится человек, которого мы назначим исполняющим обязанности министра финансов", — цитирует главу региона издание.

Напомним, судя по опубликованным данным, Андрея Прямилова на посту заменил Владимир Панферов. Он также пока работает в статусе временно исполняющего обязанности министра.