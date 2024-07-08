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Врио министра управления финансов Самарской области ушел в отставку

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области произошли новые кадровые изменения. Андрей Прямилов покинул пост министра управления финансов. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

Фото: Андрей Савельев

Информация о смене министра появилась и на сайтах региональных правительства и минфина. Судя по опубликованным данным, Андрея Прямилова на посту заменил Владимир Панфёров. Он также пока работает в статусе временно исполняющего обязанности министра.

Владимиру Панфёрову 64 года. Он родом из Чапаевска, окончил Куйбышевский политехнический институт (горный инженер) и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (финансовый менеджер, юриспруденция). Работал инженером по газодинамическим установкам, на руководящих должностях в коммерческих структурах. В 1999 году был принят на пост заместителя директора департамента финансов. В 2004 году назначен на должность заместителя министра управления финансами Самарской области — руководителя департамента отраслевого финансирования. Курировал финансирование социально-культурной сферы, государственного управления, сельского хозяйства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и капитальных вложений.

 

Андрей Прямилов — из команды бывшего губернатора Дмитрия Азарова. Они работали вместе с 2006 года. Когда Дмитрий Азаров был заместителем главы Самары, Андрей Прямилов возглавлял городской департамент финансов. Затем Прямилов был заместителем Азарова, когда тот занимал должности руководителя областного Минлесхоза и мэра столицы региона.

Пост министра управления финансов Самарской области Андрей Прямилов получил в 2017 году. Дмитрий Азаров назначил его на эту должность, как только стал главой региона. Поэтому после смены губернатора скорую отставку прочили и главе минфина. 

Ранее правительство Самарской области покинули Александр Винников и Елена Летичевская. Также после ареста Ивана Пивкина сменился врио министра транспорта. 

Между тем врио губернатора Вячеслав Федорищев постепенно вводит в состав правительства Самарской области своих коллег из Тульской области.

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