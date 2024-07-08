Врио министра управления финансов Самарской области ушел в отставку

В правительстве Самарской области произошли новые кадровые изменения. Андрей Прямилов покинул пост министра управления финансов. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

Информация о смене министра появилась и на сайтах региональных правительства и минфина. Судя по опубликованным данным, Андрея Прямилова на посту заменил Владимир Панфёров. Он также пока работает в статусе временно исполняющего обязанности министра.

Андрей Прямилов — из команды бывшего губернатора Дмитрия Азарова. Они работали вместе с 2006 года. Когда Дмитрий Азаров был заместителем главы Самары, Андрей Прямилов возглавлял городской департамент финансов. Затем Прямилов был заместителем Азарова, когда тот занимал должности руководителя областного Минлесхоза и мэра столицы региона.

Пост министра управления финансов Самарской области Андрей Прямилов получил в 2017 году. Дмитрий Азаров назначил его на эту должность, как только стал главой региона. Поэтому после смены губернатора скорую отставку прочили и главе минфина.

Ранее правительство Самарской области покинули Александр Винников и Елена Летичевская. Также после ареста Ивана Пивкина сменился врио министра транспорта.

Между тем врио губернатора Вячеслав Федорищев постепенно вводит в состав правительства Самарской области своих коллег из Тульской области.