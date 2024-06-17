16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первый пошел: самарское правительство покинул бывший главный полицейский области В Самарской области приняли закон о патриотическом воспитании Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития самарского спорта Вячеслав Федорищев не принял доклад Ивана Пивкина по развитию дорожной инфраструктуры Вячеслав Федорищев раскритиковал работу областного минздрава

Облправительство Власть и политика

Первый пошел: самарское правительство покинул бывший главный полицейский области

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 215
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. Александр Винников покинул пост руководителя департамента общественной безопасности.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из информации, опубликованной на сайте правительства, следует, что теперь эту должность занимает Андрей Белоусов. Правда, пока в статусе временно исполняющего обязанности.

Александр Винников работал в Самарской области на протяжении семи лет. 17 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин своим приказом назначил его руководителем регионального ГУ МВД. В июле 2022 года генерал-лейтенант покинул этот пост. Через несколько месяцев перешел работать в правительство Самарской области — руководителем департамента общественной безопасности.

После переизбрания Дмитрия Азарова на пост губернатора Самарской области осенью 2023 года Александр Винников сохранил за собой должность.

Однако в июне 2024 года глава региона ушел в отставку. Врио губернатора стал Вячеслав Федорищев. Он отправил всё правительство в отставку. Чиновники продолжили работать на своих постах с приставкой врио. Но ожидается, что как минимум часть из них покинут свои посты. По всей видимости, Александр Винников стал одним из первых. Было ли принято решение об отставке им самостоятельно или нет, пока неизвестно.

Андрей Белоусов уже работал в департаменте общественной безопасности. Он возглавлял управление организационного, правового и кадрового обеспечения. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30