Первый пошел: самарское правительство покинул бывший главный полицейский области

В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения. Александр Винников покинул пост руководителя департамента общественной безопасности.

Из информации, опубликованной на сайте правительства, следует, что теперь эту должность занимает Андрей Белоусов. Правда, пока в статусе временно исполняющего обязанности.

Александр Винников работал в Самарской области на протяжении семи лет. 17 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин своим приказом назначил его руководителем регионального ГУ МВД. В июле 2022 года генерал-лейтенант покинул этот пост. Через несколько месяцев перешел работать в правительство Самарской области — руководителем департамента общественной безопасности.

После переизбрания Дмитрия Азарова на пост губернатора Самарской области осенью 2023 года Александр Винников сохранил за собой должность.

Однако в июне 2024 года глава региона ушел в отставку. Врио губернатора стал Вячеслав Федорищев. Он отправил всё правительство в отставку. Чиновники продолжили работать на своих постах с приставкой врио. Но ожидается, что как минимум часть из них покинут свои посты. По всей видимости, Александр Винников стал одним из первых. Было ли принято решение об отставке им самостоятельно или нет, пока неизвестно.

Андрей Белоусов уже работал в департаменте общественной безопасности. Он возглавлял управление организационного, правового и кадрового обеспечения.