Александр Винников стал руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова на должность заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба, который провел глава региона. Соответствующий документ губернатор подписал в четверг, 3 ноября.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, 31 октября сразу несколько высокопоставленных источников портала сообщили, что пост главы департамента может занять Александр Винников.

Ранее Александр Винников занимал должность начальника ГУ МВД России по Самарской области. В июле этого года он покинул занимаемый пост в звании генерал-лейтенанта. Теперь он продолжит работу на государственной службе, продолжая решать задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, используя накопленный опыт на службе в МВД.

В свою очередь, Юрий Иванов, ранее занимавший пост руководителя департамента, продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора.