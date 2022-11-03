Александр Винников стал руководителем департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Александра Винникова на должность заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба, который провел глава региона. Соответствующий документ губернатор подписал в четверг, 3 ноября.
Как ранее сообщал Волга Ньюс, 31 октября сразу несколько высокопоставленных источников портала сообщили, что пост главы департамента может занять Александр Винников.
Ранее Александр Винников занимал должность начальника ГУ МВД России по Самарской области. В июле этого года он покинул занимаемый пост в звании генерал-лейтенанта. Теперь он продолжит работу на государственной службе, продолжая решать задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, используя накопленный опыт на службе в МВД.
В свою очередь, Юрий Иванов, ранее занимавший пост руководителя департамента, продолжит работать в региональной команде в должности советника губернатора.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.