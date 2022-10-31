Возглавить департамент по вопросам общественной безопасности может Александр Винников

В понедельник, 31 октября, стало известно, кто может занять пост главы департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области. Сразу несколько высокопоставленных источников Волга Ньюс назвали бывшего начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова.

Должность ранее занимал Юрий Иванов. Но он оставил пост на прошлой неделе. Временно исполняющим обязанности руководителя департамента назначили Андрея Белоусова, который возглавляет одно из управлений в этой структуре. Юрий Иванов — выходец из МЧС.

Генерал Александр Винников много лет работал в системе МВД. Он сообщил о своем уходе с поста главы ГУ МВД по Самарской области 17 июня 2022 года. У генерал-лейтенанта истек пятилетний контракт.

"Генерал провел совещание и в конце объявил, что решил покинуть службу", — рассказал тогда один из собеседников Волга Ньюс.