Возглавить департамент по вопросам общественной безопасности может Александр Винников

В понедельник, 31 октября, стало известно, кто может занять пост главы департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области. Сразу несколько высокопоставленных источников Волга Ньюс назвали бывшего начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова.
Должность ранее занимал Юрий Иванов. Но он оставил пост на прошлой неделе. Временно исполняющим обязанности руководителя департамента назначили Андрея Белоусова, который возглавляет одно из управлений в этой структуре. Юрий Иванов — выходец из МЧС.
Генерал Александр Винников много лет работал в системе МВД. Он сообщил о своем уходе с поста главы ГУ МВД по Самарской области 17 июня 2022 года. У генерал-лейтенанта истек пятилетний контракт.
"Генерал провел совещание и в конце объявил, что решил покинуть службу", — рассказал тогда один из собеседников Волга Ньюс.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.