Глава областного департамента общественной безопасности покинул пост

Юрий Иванов покинул пост главы департамента по вопросам общественной безопасности. Данную информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Фамилия Иванова уже исчезла из раздела "Руководство" на страничке департамента в Интернете. Временно исполняющим обязанности руководителя департамента назначен Андрей Белоусов, руководящий одним из управлений в данной структуре.
Напомним, Юрия Иванова назначили на эту должность в мае 2013 года. До того он три года возглавлял региональное управление МЧС.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.