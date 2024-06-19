Врио губернатора Самарской области назначил главу департамента информполитики

В администрации губернатора Самарской области произошли кадровые изменения. Сменился глава департамента информационной политики.

Когда пост губернатора занимал Дмитрий Азаров, ведомством руководила Елена Летичевская. Она имеет за своими плечами опыт работы в крупных изданиях, в том числе была директором "Самарской газеты". После отставки Дмитрия Азарова и назначения врио губернатора Вячеслава Федорищева уволилась и Елена Летичевская.

Некоторое время департаментом с приставкой и. о. руководила Наталья Родимова, также возглавляющая пресс-службу главы региона. Теперь же ведомство получило постоянного руководителя.

Как указано на сайте правительства, должность получила Татьяна Дрожевкина. Она уже работала в департаменте — была заместителем Елены Летичевской, возглавляла информационно-аналитическое управление и некоторое время была и. о. главы ведомства, пока не ушла в декрет.

Напомним, недавно правительство Самарской области покинул генерал Александр Винников. На посту главы департамента общественной безопасности его пока сменил один из заместителей.