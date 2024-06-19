Врио губернатора Самарской области назначил главу департамента информполитики

В администрации губернатора Самарской области произошли кадровые изменения. Сменился глава департамента информационной политики.
Когда пост губернатора занимал Дмитрий Азаров, ведомством руководила Елена Летичевская. Она имеет за своими плечами опыт работы в крупных изданиях, в том числе была директором "Самарской газеты". После отставки Дмитрия Азарова и назначения врио губернатора Вячеслава Федорищева уволилась и Елена Летичевская.
Некоторое время департаментом с приставкой и. о. руководила Наталья Родимова, также возглавляющая пресс-службу главы региона. Теперь же ведомство получило постоянного руководителя.
Как указано на сайте правительства, должность получила Татьяна Дрожевкина. Она уже работала в департаменте — была заместителем Елены Летичевской, возглавляла информационно-аналитическое управление и некоторое время была и. о. главы ведомства, пока не ушла в декрет.
Напомним, недавно правительство Самарской области покинул генерал Александр Винников. На посту главы департамента общественной безопасности его пока сменил один из заместителей.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.