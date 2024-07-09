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Желательный звонок: "Ростелеком" выяснил, к какой телефонной рекламе готовы люди

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" провел исследование отношения россиян к рекламным звонкам. Опрос, в котором участвовали более 1,5 тыс. человек и 300 компаний, показал, что в таких звонках раздражает, а какие вызовы люди готовы принимать.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Так, выяснилось, что 96% респондентов негативно относятся к звонкам с предложениями, которые не соответствуют их потребностям. Однако если реклама "попадает" в актуальный запрос, то в 77% случаев отношение к такому звонку меняется на нейтральное или даже положительное.

Исследование подтвердило гипотезу о том, что в целом люди готовы к рекламным звонкам — в ходе опроса менее 20% респондентов ответили, что они принципиально против таких обзвонов. Большинство людей раздражает именно нецелевой характер звонков, тогда как реклама, отвечающая сегодняшним потребностям абонента, напротив, воспринимается как возможность быстро решить свою проблему.

В тройку раздражающих факторов, помимо нерелевантных предложений, вошли также неудобное время звонков или слишком растянутое рекламное сообщение. А вот к общению с искусственным интеллектом (ИИ) клиенты относятся с пониманием. Причем большинство отдают предпочтение роботам с женским голосом.

Несмотря на возможности технологии ИИ, компании пока не спешат нанимать роботов в контакт-центры: только 13% используют роботов вместо операторов, 37% предпочитают комбинированный подход (робот выполняет первичные задачи, операторы ведут последующее общение). Но большинство (75%) заявили о желании в будущем внедрить роботизированный обзвон — это позволит снизить риск ошибок и неэффективного использования времени сотрудников.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома":

"Мы уже привыкли к таргетированной рекламе в интернете. Человеку показывают только те предложения, которые соответствуют его интересам и запросам. Но и рекламные звонки цифровые технологии способны трансформировать из раздражающего фактора в сервис, решающий задачи клиентов. Уже сегодня возможности искусственного интеллекта позволяют анализировать более 1,5 тыс. параметров поведения и направлять рекламные сообщения тем, кому они действительно интересны. Но наше исследование показало, что только 9% компаний применяют такие целевые обзвоны, остальные пользуются так называемыми холодными звонками. Поэтому мы видим большой потенциал в использовании ИИ для совершенствования коммуникаций с клиентами и уверены, что таргетированные звонки — следующий уровень телефонного маркетинга".

Одно из преимуществ таргетированных звонков для бизнеса — повышение конверсии маркетинговых кампаний. Например, если предлагать объекты недвижимости людям, посещающим сайты застройщиков и живущим недалеко от офиса продаж, конверсия в сделки может составить 9%, то есть в несколько раз выше, чем холодным способом. Для онлайн-образования конверсия составляет 7%, если ориентироваться на тех, кто пользуется приложениями для изучения языков и посещает сайты онлайн-школ.

Гид потребителя

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