Самарская область победила в номинации "Прорыв года" рейтинга эффективности реализации промышленной политики

Самарская область признана "Прорывом года" в сфере промышленной политики.
На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" объявили итоги ежегодного рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2023 г., который проводит Министерство промышленности и торговли РФ.
Самарская область удостоилась почетного звания "Прорыв года". Это значимая победа, которая подчеркивает успешную реализацию промышленной политики в регионе.
Делегацию Самарской области на выставке "ИННОПРОМ-2024" возглавлял врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Самарские компании представили свои проекты и производственный потенциал на федеральной площадке. Считаю, что это один из основных результатов работы на "ИННОПРОМ-2024". Моя задача как главы делегации, руководителя субъекта, чтобы у компаний была возможность работать, производить больше, становиться сильнее", — рассказал врио главы региона.
Награды победителям и лидерам специальных номинаций вручил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, который отметил, что рейтинг стал действенным инструментом оценки и повышения эффективности индустриального развития территорий.
В этом году система оценивания рейтинга была модернизирована с учетом новых вызовов и задач президента, а также комментариев региональных органов исполнительной власти. Количество показателей увеличилось до 42 в пяти блоках.
"Минпромторг уже четвертый год подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. За это время он стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии территорий. Такая обратная связь помогает органам власти субъектов при нашем участии формировать наиболее востребованный и эффективный в нынешней ситуации инструментарий гос.поддержки. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи, озвученные в послании президента Федеральному Собранию. Это укрепление технологического суверенитета, создание новых производств, опережающее развитие инфраструктуры и кадрового потенциала промышленности. Добиться всех поставленных целей можно только при активном участии региональных команд. А рейтинг дает возможность посмотреть "в зеркало" и определить дальнейшие действия, чтобы донастроить свою работу на местах. Ориентиром здесь выступает опыт победителей, которых мы будем привлекать к обмену лучшими практиками в рамках наших традиционных стажировок. Более того, на лидеров мы возлагаем и задачу наставничества за теми, кто по объективным причинам пока еще отстает", — рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Министр также отметил, что в рейтинге впервые участвуют четыре региона Новороссии — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, которые интегрируются в производственные цепочки всей страны при содействии федеральных, региональных ведомств и крупных компаний.
В текущем году, с учетом новых вызовов и задач, поставленных президентом, а также комментариев региональных органов исполнительной власти в промышленности была донастроена и модернизирована структура оценивания рейтинга. Количество показателей увеличилось до 41 (+3 показателя по сравнению с 2023 г.), которые распределены по пяти блокам.
Так, "Экономическое развитие региона" дополнился показателем "Количество стран-покупателей несырьевых не энергетических промышленных товаров". Блок "Деловая активность. Молодежная и кадровая политика. Промышленный туризм" дополнился двумя показателями — "Популяризация промышленности через средства массовой информации" и "Популяризация промышленности через интернет". Данные показатели определяют эффективность информационной политики и открытость регионального ведомства.
Последние комментарии
Дорого яичко!
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