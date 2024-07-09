Вячеслав Федорищев: "Нам важно, чтобы у людей была достойная оплата труда"

Во вторник, 9 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев, генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков и председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подписали трехстороннее соглашение. Оно направлено на развитие почтовой связи в регионе и обеспечение устойчивой работы АО "Почта России".

Вячеслав Федорищев подчеркнул выстроенную системную работу Самарской области с Почтой России.

"Есть много проектов и инициатив, которые, если мы будем вместе, сообща, реализовывать, качество жизни будет улучшаться. Речь идет, в первую очередь, о представлении основной услуги — устойчивой, бесперебойной связи между всеми жителями страны. Здесь, в Самаре, это очень актуально: у нас большое население. Во-вторых, это ремонт самих зданий, объектов, в которых находятся отделения почты. Нам очень важно, чтобы они были в самом лучшем виде", — сказал глава региона.

Самарский филиал АО "Почта России" предоставляет населению более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг. Ежегодно организация доставляет более 52 млн писем, порядка 1 млн посылок, 24 млн экземпляров печатных изданий, обслуживает порядка 1,5 млн подписчиков.

Сотрудничество сторон будет способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей организаций и жителей Самарской области в почтовых услугах. Также партнерство позволит повысить доступность почтовой связи в регионе, в том числе в удаленных населенных пунктах и сельской местности.

"Для нас ключевым фокусом является повышение качества нашей работы во благо граждан. И здесь огромное спасибо Вячеславу Андреевичу за принятое решение о поддержке почты, в первую очередь — работы в сельских удаленных регионах. Как раз в селе наиболее значимые изменения видят жители, когда по итогам модернизации и ремонтов отделений они получают не просто красивое новое отделение, но и совершенно новый расширенный список услуг. Что также выполняет цели и задачи, которые ставит президент — повышение уровня жизни на селе", — подчеркнул генеральный директор АО "Почта России".

В настоящее время в Управлении федеральной почтовой связи Самарской области АО "Почта России" трудятся более 4700 человек.

"Нам важно, чтобы наши люди, наши жители, которые работают в отделениях, помимо стабильной занятости, имели еще и достойную оплату труда. Поэтому мы приняли решение: будем вводить региональную доплату для сотрудников в наиболее труднодоступных населенных пунктах. Его реализуем уже начиная с сентября", — акцентировал внимание Вячеслав Федорищев.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил активное взаимодействие Самарской области и АО "Почта России", подчеркнув необходимость "перезагрузки".

"Сегодня принято революционное решение — Самарская область первая в России объявила о готовности доплачивать сотрудникам отделений почтовой связи, работающим в сельской, труднодоступной местности. Почти 1200 сотрудников почты будут получать ежемесячно доплату из регионального бюджета. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что наш пример будет использован и востребован другими регионами", — поделился Александр Хинштейн.

Михаил Волков подчеркнул, что такое взаимодействие — пример того, как исполнительная и законодательная власти могут совместно решать разного рода задачи. В их числе — цифровизация процессов, расширение спектра услуг, модернизация отделений почтовой связи.

Глава региона отметил: "В прошлом году было обновлено 28 отделений, в этом — планируем отремонтировать еще 26. Для оперативного предоставления услуг в одном месте рассмотрим возможность размещения отделений в зданиях МФЦ".

Также в ходе сотрудничества планируется реализация совместных мероприятий в рамках федеральных и региональных государственных программ.

"Объединив наши усилия, мы способны действительно достичь конкретных результатов, — подчеркнул Александр Хинштейн. — В том, чтобы все отделения почтовой связи были отремонтированы и модернизированы, оборудованы современной мебелью и техникой. Чтобы мы реализовывали новые инвестиционные проекты, такие как создание общефедерального колл-центра, строительство крупного сортировочного центра. Такие планы у нас есть".

Заключенное соглашение поможет повысить уровень развития инфраструктуры почтовой связи, телекоммуникационной инфраструктуры и информационного сотрудничества.