Тольяттинец Егор Белоусов стал чемпионом России по гонкам с препятствиями

В Санкт-Петербурге на полигоне "Песочненский" состоялся третий в истории чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине "10000 — 11000 метров". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из различных регионов страны, в том числе, — чемпион мира по гонкам с препятствиями 2023 года Егор Белоусов. Егор — уроженец Тольятти, выступающий за Самарскую область. В очередной раз он подтвердил свой титул и выиграл чемпионат России, завоевав золото.
Серебро получил Николай Бажанов из Татарстана, бронзу - Игорь Крючков из Московской области.
Среди женщин призовые места распределили Ксения Моисеева из Московской области (золото), Регина Рахмангулова из Ленинградской области (серебро) и Ольга Копейко из Москвы (бронза).
"Чемпионат России по гонкам с препятствиями также проводится на дистанциях 100 метров и 5000 — 6000 метров. А в ближайшую субботу в Самаре на стадионе "Орбита" впервые пройдет чемпионат нашего региона на дистанции 100 метров", - отмечается в сообщении минспорта.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁