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Спорт

Тольяттинец Егор Белоусов стал чемпионом России по гонкам с препятствиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге на полигоне "Песочненский" состоялся третий в истории чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине "10000 — 11000 метров". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В соревнованиях приняли участие 40 атлетов из различных регионов страны, в том числе, — чемпион мира по гонкам с препятствиями 2023 года Егор Белоусов. Егор — уроженец Тольятти, выступающий за Самарскую область. В очередной раз он подтвердил свой титул и выиграл чемпионат России, завоевав золото. 

Серебро получил Николай Бажанов из Татарстана, бронзу - Игорь Крючков из Московской области.

Среди женщин призовые места распределили Ксения Моисеева из Московской области (золото), Регина Рахмангулова из Ленинградской области (серебро) и Ольга Копейко из Москвы (бронза).

"Чемпионат России по гонкам с препятствиями также проводится на дистанциях 100 метров и 5000 — 6000 метров. А в ближайшую субботу в Самаре на стадионе "Орбита" впервые пройдет чемпионат нашего региона на дистанции 100 метров", - отмечается в сообщении минспорта.

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