В СОУНБ представят выставку самарской художницы-абстракциониста Айгуль Туружбаевой

В четверг, 11 июля, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки живописи самарской художницы Айгуль Туружбаевой. Предстоящую экспозицию под названием "Molecula" можно будет увидеть в "Открытом пространстве" — недавно обновленной арт-локации библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Айгуль Туружбаева — художница-абстракционист. Ее работы отличаются интуитивной техникой рисования, ориентацией на динамику света и энергию, которая рождается между автором и холстом, зрителем и произведением.
"Моя миссия — быть проводником в яркую жизнь, и я предлагаю вам стать частью этого захватывающего путешествия!" — так сама героиня выставки говорит о цели своего творчества.
"Достоянием экспозиции будут произведения живописи, но не исключаем, что художница подготовит для посетителей "Открытого пространства" особенный сюрприз", — сообщают организаторы.
Попасть на экспозицию можно будет до 11 августа 2024 года. Вход свободный.
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