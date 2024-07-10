16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т1 Интеграция и "ССТэнергомонтаж" планируют развивать решения для промышленных предприятий Электрощит Самара: главная ценность компании — ее работники Электрощит Самара принимает участие в выставке "Электроэнергия. Передача и распределение" Премию НОВИКОМа "Инженерный авангард" получила изобретательница из Воронежа Электрощит Самара и филиал НИУ "МЭИ" в Волжском: "Наша цель — успешное сотрудничество"

Приборостроение Машиностроение

Т1 Интеграция и "ССТэнергомонтаж" планируют развивать решения для промышленных предприятий

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т1 Интеграция (входит в Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, и инжиниринговая компания "ССТэнергомонтаж", крупнейший производитель систем электрообогрева для промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать комплексные решения для систем электрообогрева, взрывозащищенного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции. Партнерство заключено на выставке ИННОПРОМ-2024.

Компании планируют вести совместную исследовательскую деятельность с целью выпуска уникальных технологических решений для промышленных предприятий. Разработки направлены на организацию бесперебойной работы и защиты оборудования, технологических установок, трубопроводов, промышленных площадок крупных компаний в условиях Крайнего Севера, во взрывоопасных и агрессивных средах, а также на нефтедобывающих платформах.

"Сотрудничество с компанией "ССТэнергомонтаж" позволит нам эффективно решать стратегические задачи отечественных предприятий в условиях импортозамещения. Вместе мы будем наращивать компетенции в области разработки систем электрообогрева в ответ на запросы крупных компаний нефтегазовой, нефтехимической индустрий и других ключевых отраслей экономики", — комментирует Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграция.

"Мы нацелены на развитие и усиление партнерства с одним из крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Глубокая экспертиза и высокий профессионализм двух компаний позволят реализовать сложные технологические проекты, а при разработке решений стремиться к максимальной надежности систем безопасности и интеграции с ранее установленным оборудованием. Уверен, общие усилия будут способствовать модернизации систем промышленных предприятий с минимальными финансовыми затратами", — подчеркивает Илья Чистаков, коммерческий директор "ССТэнергомонтаж".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей 25 августа 2014 13:25 Самарский завод электромонтажных изделий намерен полностью автоматизировать работу к 2016 году

Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).

аноним анонимыч 03 апреля 2014 14:31 Росимущество продаст свою долю в самарском заводе "Электрощит"

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?

Alexander Lisovsky 12 августа 2013 12:52 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,

Игорь Фальсовкин 06 августа 2013 14:04 На "Электрощите" прошли обыски

Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....

Павел Фирсов 19 декабря 2012 06:53 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4