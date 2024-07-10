Т1 Интеграция и "ССТэнергомонтаж" планируют развивать решения для промышленных предприятий

Т1 Интеграция (входит в Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, и инжиниринговая компания "ССТэнергомонтаж", крупнейший производитель систем электрообогрева для промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать комплексные решения для систем электрообогрева, взрывозащищенного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции. Партнерство заключено на выставке ИННОПРОМ-2024.

Компании планируют вести совместную исследовательскую деятельность с целью выпуска уникальных технологических решений для промышленных предприятий. Разработки направлены на организацию бесперебойной работы и защиты оборудования, технологических установок, трубопроводов, промышленных площадок крупных компаний в условиях Крайнего Севера, во взрывоопасных и агрессивных средах, а также на нефтедобывающих платформах.

"Сотрудничество с компанией "ССТэнергомонтаж" позволит нам эффективно решать стратегические задачи отечественных предприятий в условиях импортозамещения. Вместе мы будем наращивать компетенции в области разработки систем электрообогрева в ответ на запросы крупных компаний нефтегазовой, нефтехимической индустрий и других ключевых отраслей экономики", — комментирует Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграция.

"Мы нацелены на развитие и усиление партнерства с одним из крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Глубокая экспертиза и высокий профессионализм двух компаний позволят реализовать сложные технологические проекты, а при разработке решений стремиться к максимальной надежности систем безопасности и интеграции с ранее установленным оборудованием. Уверен, общие усилия будут способствовать модернизации систем промышленных предприятий с минимальными финансовыми затратами", — подчеркивает Илья Чистаков, коммерческий директор "ССТэнергомонтаж".