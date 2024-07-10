Спортсмены из "Лады" перешли в ЦСК ВВС

Хоккейные клубы "Лада" и ЦСК ВВС совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на нападающих Матвея Банникова, Александра Захарина и Остапа Маслова.

Весь минувший сезон Банников провел как раз в ЦСК ВВС, куда был официально командирован из "Лады" — за 44 матча в рамках регулярного чемпионата ВХЛ форвард забросил 5 шайб и отдал 11 голевых передач.

Для Захарина сезон 2023/2024 стал заключительным на молодежном уровне и нападающий, проведя суммарно 43 игры за "Ладью" в МХЛ, набрал 20 (10+10) баллов за результативность при показателе полезности "+14".

Маслов же по итогам предыдущего сезона оказался одним из самых результативных хоккеистов "Ладьи" — за 52 матча в МХЛ он заработал 33 (19+14) очка при общем показателе полезности "+7".