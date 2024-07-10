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Общество

В летних лагерях Самарской области детей познакомят с ИТ-сферой

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этим летом в детских лагерях Самарской области, как и по всей стране, традиционно пройдет образовательный проект "День цифры". Его цель — познакомить подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта.

"День цифры" организуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется по решению Президента Российской Федерации.

Ежегодно участниками проекта становятся школьники в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам 2023 года Самарская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов-участников "Дня цифры", заняв 7-е место. За все время реализации к проведению "Дня цифры" присоединилось более 8 тысяч детских лагерей России.

"Для современного подрастающего поколения, которое пользуется гаджетами с детства, подобные проекты актуальны и очень полезны. Важно не только уметь пользоваться новыми технологиями, но и быть аккуратным в Сети. Благодаря активной заинтересованности самарских ребят наш регион не первый год показывает высокий результат. Уверен, в этом году участников будет больше", — отметил врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В разработке заданий для образовательного проекта принимают участие ведущие ИТ-компании страны. Присоединиться к проекту "День цифры" можно в любое время года. На официальном сайте доступна бесплатная методическая программа. Она включает сценарии и описание игровых механик всех этапов, рекомендации для педагогов, обучающие видеоинструкции для вожатых и воспитателей, а также медиа-контент для детей.

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