Самарец взял три "золота" на соревнованиях по маунтинбайку

В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплинах маунтинбайка: кросс-кантри, кросс-кантри короткий круг, гонка в гору. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 10 регионов РФ.
Победители и призеры определялись в возрастных категориях 13-14 лет, 15-16 и среди взрослых.
У мужчин лучшие результаты на всех трех дистанциях показал представитель сборной Самарской области и СШОР № 7 имени В. П. Петрова Максим Гоголев.
"Бронзу" среди женщин забрала Елена Гоголева из Самарской области в дисциплине "гонке в гору".
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спасибо за интересный отдых))