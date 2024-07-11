В Тольятти завершился XVII фестиваль "Тремоло"

Мероприятие прошло на открытой летней веранде комплекса "Амбар" на фоне Волги и Жигулевских гор. В этом году оно включало театральную постановку и три музыкальных вечера.

За время существования организаторы экспериментировали с форматами, приглашали коллективы и творческих людей разного уровня — от заслуженных артистов до участников студенческих студий, от больших оркестров до камерных составов на необычных инструментах. До закрытия в Тольятти консерватории в "Тремоло" участвовали местные коллективы и солисты, соревнуясь с артистами Мариинки, Михайловского театра, петербургского "Мюзик-холла". География нынешних участников охватила такие города, как Москва, Петербург, Тюмень, Екатеринбург.

На "Тремоло" давно не было традиционных театральных постановок, и вот Тюменский Большой драматический театр представил спектакль "Новеченто (1900-й)", имеющий различные награды. Легенду о пианисте итальянского драматурга Барикко поставил молодой режиссер и хореограф Сергей Захарин, а актер Сергей Осинцев наполнил сюжет проникновенными монологами. Изюминкой спектакля стали пластические мизансцены, при этом музыка в стиле свинг гармонировала с естественными декорациями "за бортом" фестивальной сцены.

Сюрпризом для поклонников "Тремоло" стало включение в программу оркестра мелодических ударных инструментов MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко. Семь исполнителей на ксилофоне, маримбе, вибрафоне и других музыкальных инструментах, по сути, заменили симфонический состав, показав необычные возможности фактуры и динамики.

Программу "Любовь — волшебная страна", включающую как популярные инструментальные, так и вокальные композиции, украсили солисты Светлана Мончак (сопрано) из Михайловского театра и Август Амоновов (тенор) из Мариинского театра. Особенно запомнились арии из опер Пуччини и

необычный по аранжировке "Ноктюрн" Бабаджаняна.

Концерт "Из России с любовью" с произведениями композиторов-юбиляров 2023–2024 гг. Глинки, Римского-Корсакова и Рахманинова состоялся благодаря Фонду развития музыкального искусства Фабио Мастранджело с участием самого маэстро за дирижерским пультом. Популярную программу исполнил один из ведущих петербургских симфонических оркестров "Северная симфония", созданный на базе Государственного музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина (театр "Мюзик-холл"). Солистка театра Елизавета Михайлова (меццо-сопрано) впечатлила бархатным тембром и проникновенным исполнением русских романсов и песни Дунаевского.

Фабио Мастранджело отметил, что симфонический концерт всегда становится кульминацией фестиваля, а большой состав оркестра сейчас придал мероприятию солидности. Давней мечтой Фабио как художественного руководителя "Тремоло" является расширение времени проведения фестиваля.

"Сейчас хороший исторический момент для активного развития внутреннего туризма. В Тольятти потрясающая красота, люди узнают об этом месте и специально приезжают в ваш город. У нас с Алексеем Возиловым (директор фестиваля "Тремоло") много идей насчет этой локации. Например, сделать оперный фестиваль на воде наподобие Брегенцского в Австрии. Будущее покажет, насколько это возможно", — поделился маэстро.

Завершил фестиваль концерт с программой французского шансона в исполнении джаз-бэнда Платона Газелериди. Гости из Екатеринбурга впервые участвовали в фестивале и остались очень довольны местом выступления и приемом публики. Солистка Полина Новоселова рассказала, что франкоязычная программа пользуется популярностью, ведь песни из репертуара Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассен, Далиды и Патрисии Каас нравятся разным поколениям слушателей, а джазовая обработка наполняет их живостью и импровизационной новизной.

Традиционно пространство "вокруг фестиваля" наполнили разные виды искусств. На пирсе прошли перформансы мимов театра "Вариант" в духе итальянской комедии масок, и режиссер Галина Шевцова-Скрипинская вывела своих артистов в зал на динамичной "Пляске скоморохов" из оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова. Музей Актуального Реализма как многолетний партнер фестиваля представил кураторский проект "Дом муз: встреча музыки и ветра". Зрители рассматривали работы участниц арт-группы "Сады" в виде объемных таинственных рыб, звезд и других инсталляций.

Следующий, XVIII фестиваль "Тремоло" состоится 3–6 июля 2025 года.