"Мега-Лада" уступила во Владивостоке

В четверг, 11 июля, во Владивостоке на стадионе "Авангард" прошла очередная календарная гонка командного чемпионата России по мотогонкам на гаревой дорожке.

Местный "Восток" принимал тольяттинскую "Мега-Ладу". Напомним, встреча этих соперников в Тольятти 23 мая открывала программу нынешнего чемпионата и завершилась тогда победой тольяттинцев со счетом 46:44. Сегодня дальневосточникам удалось взять вполне убедительный реванш.

52:38 к радости местных болельщиков выиграли хозяева трека.

В нашей команде самым результативным сегодня был Виктор Кулаков, в его активе 12 набранных баллов, 9 очков в копилку команды принес Роман Лахбаум, по 6 — Евгений Сайдуллин и Арсений Зубков, 5 — Семен Грехов.

Следующая командная гонка у "Мега-Лады" — домашняя. 11 августа мы должны принять на своем треке "Башкирию".