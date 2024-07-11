"Ростелеком" установил видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов Самарской области

"Ростелеком" подключил к сети интернет и облачному видеонаблюдению 50 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в Самаре, Тольятти, Отрадном и Чапаевске. Это позволило сотрудникам интернет-магазинов "Яндекс Маркет", "Озон" и "Wildberries" свести к минимуму риски финансовых потерь от мошеннических действий и конфликтных ситуаций при большом количестве посетителей.

Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с государственным и корпоративным сегментами:

"Все пользователи выбрали для подключения тарифный план "ПВЗ лайт". В него без дополнительной оплаты включена функция непрерывной видеозаписи. В аварийной ситуации данные сохраняются на карте памяти камеры. При восстановлении связи они в хронологическом порядке автоматически направляются в облако "Ростелекома".

Услугу видеонаблюдения цифровой оператор начал предоставлять ПВЗ на территории Самарской области с апреля. Специалисты компании выполняют весь комплекс работ: подключают камеры высокой четкости, тестируют оборудование, настраивают личный кабинет, устанавливают мобильное приложение и компьютерные программы.

Клиенты "Ростелекома" могут самостоятельно объединять устройства, создавать любое количество учетных записей, настраивая их под свои потребности. Действия пользователей в личном кабинете автоматически фиксируются в журнале для дальнейшего контроля работы системы.

Решение "Ростелекома" отвечает всем требованиям маркетплейсов к оборудованию ПВЗ. Оператор устанавливает не менее двух камер для охвата клиентской и складской зон, ведет непрерывную бесшовную запись с фиксацией даты и времени, хранит видео 90 суток. Использование выделенного интернет-канала вместо мобильного интернета позволяет гарантировать стабильный сигнал.

Анна Новикова, сотрудница ПВЗ "Wildberries" в Тольятти:

"У нас свои стандарты качества — например, уникальный цифровой идентификатор для поставщиков Wildberries Open API. "Ростелеком" адаптировал передачу видеозаписей к нашим требованиям. Теперь продавцы могут получать статистику движения товаров и остатков на региональных складах".

Архив видеозаписей можно просматривать через браузер или мобильное приложение. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке "Ростелекома" неограниченное время.

Подключить услугу можно по телефону в Самаре (846) 200 7008.