"Ростелеком" установил видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов Самарской области

"Ростелеком" подключил к сети интернет и облачному видеонаблюдению 50 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов в Самаре, Тольятти, Отрадном и Чапаевске. Это позволило сотрудникам интернет-магазинов "Яндекс Маркет", "Озон" и "Wildberries" свести к минимуму риски финансовых потерь от мошеннических действий и конфликтных ситуаций при большом количестве посетителей.
Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с государственным и корпоративным сегментами:
"Все пользователи выбрали для подключения тарифный план "ПВЗ лайт". В него без дополнительной оплаты включена функция непрерывной видеозаписи. В аварийной ситуации данные сохраняются на карте памяти камеры. При восстановлении связи они в хронологическом порядке автоматически направляются в облако "Ростелекома".
Услугу видеонаблюдения цифровой оператор начал предоставлять ПВЗ на территории Самарской области с апреля. Специалисты компании выполняют весь комплекс работ: подключают камеры высокой четкости, тестируют оборудование, настраивают личный кабинет, устанавливают мобильное приложение и компьютерные программы.
Клиенты "Ростелекома" могут самостоятельно объединять устройства, создавать любое количество учетных записей, настраивая их под свои потребности. Действия пользователей в личном кабинете автоматически фиксируются в журнале для дальнейшего контроля работы системы.
Решение "Ростелекома" отвечает всем требованиям маркетплейсов к оборудованию ПВЗ. Оператор устанавливает не менее двух камер для охвата клиентской и складской зон, ведет непрерывную бесшовную запись с фиксацией даты и времени, хранит видео 90 суток. Использование выделенного интернет-канала вместо мобильного интернета позволяет гарантировать стабильный сигнал.
Анна Новикова, сотрудница ПВЗ "Wildberries" в Тольятти:
"У нас свои стандарты качества — например, уникальный цифровой идентификатор для поставщиков Wildberries Open API. "Ростелеком" адаптировал передачу видеозаписей к нашим требованиям. Теперь продавцы могут получать статистику движения товаров и остатков на региональных складах".
Архив видеозаписей можно просматривать через браузер или мобильное приложение. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке "Ростелекома" неограниченное время.
Подключить услугу можно по телефону в Самаре (846) 200 7008.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие