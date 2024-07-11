"Трудится спустя рукава": мэр Тольятти раскритиковал подрядчика, ремонтирующего школу

Глава Тольятти Николай Ренц заявил о претензиях к подрядчику, который капитально ремонтирует школу № 4 им. Абрамова. Ремонт в образовательном учреждении выполняется на средства городской и региональной казны. Критические замечания мэр опубликовал в телеграм-канале.
"Здание построено в 50-х годах, тем не менее, выглядит оно хорошо: отремонтирован фасад, есть новая спортивная площадка, ухоженная территория. В этом году ремонтируется весь первый этаж, - рассказал Николай Ренц. - В процессе мы столкнулись с тем, что подрядчик, выигравший электронный аукцион, трудится, мягко говоря, спустя рукава. Не выполняет должным образом работы, снял людей со стройки под надуманными предлогами".
В связи с изложенным глава Тольятти привлек представителей прокуратуры.
"Я пригласил представителей прокуратуры, чтобы совместно провести с подрядчиком беседу, обозначить претензии, возникшие с нашей стороны. Обсудили и встречные предложения относительно того, как можно более качественно сделать определенные виды работ, которые не были первоначально предусмотрены.Надеюсь, что после этой встречи ремонт пойдет более успешно и быстро. Договорились, что приеду в конце следующей недели проверить, насколько подрядчик нас услышал и держит слово", - заключил Николай Ренц.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули