"Трудится спустя рукава": мэр Тольятти раскритиковал подрядчика, ремонтирующего школу

Глава Тольятти Николай Ренц заявил о претензиях к подрядчику, который капитально ремонтирует школу № 4 им. Абрамова. Ремонт в образовательном учреждении выполняется на средства городской и региональной казны. Критические замечания мэр опубликовал в телеграм-канале.

"Здание построено в 50-х годах, тем не менее, выглядит оно хорошо: отремонтирован фасад, есть новая спортивная площадка, ухоженная территория. В этом году ремонтируется весь первый этаж, - рассказал Николай Ренц. - В процессе мы столкнулись с тем, что подрядчик, выигравший электронный аукцион, трудится, мягко говоря, спустя рукава. Не выполняет должным образом работы, снял людей со стройки под надуманными предлогами".

В связи с изложенным глава Тольятти привлек представителей прокуратуры.

"Я пригласил представителей прокуратуры, чтобы совместно провести с подрядчиком беседу, обозначить претензии, возникшие с нашей стороны. Обсудили и встречные предложения относительно того, как можно более качественно сделать определенные виды работ, которые не были первоначально предусмотрены.Надеюсь, что после этой встречи ремонт пойдет более успешно и быстро. Договорились, что приеду в конце следующей недели проверить, насколько подрядчик нас услышал и держит слово", - заключил Николай Ренц.