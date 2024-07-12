Тольятти принял финал Спартакиады учащихся России по гандболу

С 1 по 11 июля в Тольятти в УСК "Олимп" проходили матчи финального этапа летней Спартакиады учащихся по гандболу среди девушек.

В них приняли участие 12 сборных из 12 регионов России, составленные из игроков не старше 17 лет. В том числе сборная Самарской области — подопечные тренеров Алексея Жаворонкова и Ирины Близновой.

Воспитанницы тольяттинской СШОР № 10 "Олимп" на групповом этапе одержали 4 победы и 1 раз проиграли, заняв второе место. В плей-офф наша команда одолела сборную Московской области, но проиграла соперницам из Волгограда и в итоге приняла участие в матче за бронзу.

Во встрече за третье место сборная Самарской области уступила три мяча соперницам из Астраханской области — 25:28 и стала четвертой. Победу одержали гандболистки из Москвы, серебро — у сборной Волгоградской области.