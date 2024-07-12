Тольятти принял финал Спартакиады учащихся России по гандболу

С 1 по 11 июля в Тольятти в УСК "Олимп" проходили матчи финального этапа летней Спартакиады учащихся по гандболу среди девушек.
В них приняли участие 12 сборных из 12 регионов России, составленные из игроков не старше 17 лет. В том числе сборная Самарской области — подопечные тренеров Алексея Жаворонкова и Ирины Близновой.
Воспитанницы тольяттинской СШОР № 10 "Олимп" на групповом этапе одержали 4 победы и 1 раз проиграли, заняв второе место. В плей-офф наша команда одолела сборную Московской области, но проиграла соперницам из Волгограда и в итоге приняла участие в матче за бронзу.
Во встрече за третье место сборная Самарской области уступила три мяча соперницам из Астраханской области — 25:28 и стала четвертой. Победу одержали гандболистки из Москвы, серебро — у сборной Волгоградской области.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!