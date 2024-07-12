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Хоккей Спорт

Динамовец Магомед Шараканов сезон будет выступать за ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/2025, в "Ладу" переходит защитник системы московского "Динамо" Магомед Шараканов.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Шараканов — уроженец Санкт-Петербурга, однако еще в юном возрасте перебрался в Москву и оказался в хоккейной школе "Динамо". Дебют защитника на профессиональном уровне состоялся еще в 2021 году, а большую часть прошлого сезона Магомед провел в петербургском "Динамо" и за 49 матчей в ВХЛ набрал в общей сложности 20 (4+16) очков при показателе полезности "+2". Также в его активе 4 игры в КХЛ и 9 игр в МХЛ.

Добавим, что ранее Шараканов вызывался в молодежную сборную России.

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