Динамовец Магомед Шараканов сезон будет выступать за ХК "Лада"

На правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/2025, в "Ладу" переходит защитник системы московского "Динамо" Магомед Шараканов.

Шараканов — уроженец Санкт-Петербурга, однако еще в юном возрасте перебрался в Москву и оказался в хоккейной школе "Динамо". Дебют защитника на профессиональном уровне состоялся еще в 2021 году, а большую часть прошлого сезона Магомед провел в петербургском "Динамо" и за 49 матчей в ВХЛ набрал в общей сложности 20 (4+16) очков при показателе полезности "+2". Также в его активе 4 игры в КХЛ и 9 игр в МХЛ.

Добавим, что ранее Шараканов вызывался в молодежную сборную России.