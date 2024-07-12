"iВолга" приглашает молодежь России принять участие в Цифровых неделях до старта форума

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "‎iВолга" платформы Росмолодежь.События объявляет о старте Цифровых недель с 12 июля. К ним может присоединиться каждый житель нашей страны, чтобы познакомиться с организаторами и в онлайн-формате посетить образовательную и культурную программы форума.

На Цифровых неделях участников ждут различные события: прямые эфиры с организаторами и экспертами форума, встречи с почетными гостями (например, с российским режиссером Алексеем Сеченовым), игры и интерактивы в соцсетях, а также новые подробности "iВолги" 2024 года.

"Цифровые недели - отличная возможность стать частью события. Для молодых людей, которые не прошли отбор или не подали заявку на участие, это шанс прикоснуться к программе форума, познакомиться с организаторами, чтобы в следующем году обязательно поучаствовать в заявочной кампании и все же стать участниками "iВолги". А для тех ребят, которые получат заветные письма, - заранее подготовиться к программе и познакомиться со спикерами", - рассказывает директор Всероссийского молодежного форума Движения Первых "‎iВолга" Кристина Гнатюк.

Прямые эфиры позволят участникам очутиться на площадке "iВолги", так как будут дублировать очную программу форума - от зарядки до культурной и досуговой программ. Первый эфир пройдет уже 12 июля. Его гостем станет директор форума Кристина Гнатюк. Программа цифровых недель будет размещена в социальных сетях форума в официальной группе ВКонтакте и в Telegram-канале.

Форум в 2024 г. побил собственный рекорд заявочной кампании - 40 тыс. заявок от участников со всех регионов страны, что позволило ему стать одним из самых популярных форумов платформы Росмолодежь.События. Отбор участников завершен, и в ближайшее время они начнут получать письма, чтобы уже через пару недель отправиться в Самарскую область на Мастрюковскую поляну.

В этом году "iВолга" пройдет с 24 июля по 1 августа и объединит 2 тыс. человек от 14 до 35 лет из разных уголков России. Частью специальных форматов форума станут также участники старше 35 лет.

Основная тема этого года созвучна с объявленным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи в России: "На "iВолгу" всей семьей". Одиннадцать тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы со школьниками и студентами, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем - в области спорта, творчества, медиа или добровольчества.

Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" входит в линейку платформы Росмолодежь.События. Организаторами форума выступают правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО.