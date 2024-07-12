Трамваи №№ 21, 21, 24, 25 в Самаре временно изменят маршрут

В Самаре в связи с проведением работ по ремонту и реконструкции трамвайных путей, а именно врезки трамвайной "стрелки" у Барбошиной поляны, в пятницу, 12 июля, с 20:00 трамваи маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 проследуют по временной схеме.
Маршруты будут следовать через ул. Ташкентскую до стадиона "Солидарность Самара Арена".
Ожидается, что за ночь работы будут проведены и завтра трамваи проследуют по привычной схеме движения, сообщает городской департамент транспорта.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?