Трамваи №№ 21, 21, 24, 25 в Самаре временно изменят маршрут

В Самаре в связи с проведением работ по ремонту и реконструкции трамвайных путей, а именно врезки трамвайной "стрелки" у Барбошиной поляны, в пятницу, 12 июля, с 20:00 трамваи маршрутов №№ 21, 22, 24, 25 проследуют по временной схеме.

Маршруты будут следовать через ул. Ташкентскую до стадиона "Солидарность Самара Арена".

Ожидается, что за ночь работы будут проведены и завтра трамваи проследуют по привычной схеме движения, сообщает городской департамент транспорта.