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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 первой запустила функцию смены владельца номера онлайн

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке реализовал услугу дистанционного переоформления номера на фактического владельца. Клиент может подать в личном кабинете на сайте заявку для переоформления договора на другого пользователя онлайн, тот, в свою очередь, подпишет новый договор в салоне связи.

Фото: предоставлено Tele2

Ранее процесс переоформления требовал того, чтобы оба клиента приехали в салон одновременно для подписания необходимых документов. Служба поддержки получала многочисленные обращения клиентов, которые ссылались на невозможность для фактического и официального владельцев номера присутствовать в салоне, например, из-за проживания в разных городах. Новая услуга решает эту проблему и делает процесс переоформления более легким и быстрым. Действующий владелец номера может оформить заявку в удобном для себя режиме вне зависимости от места пребывания.

Для передачи номера, клиент (официальный владелец) в профиле личного кабинета переходит в раздел "Переоформить номер", подтверждает личные данные с помощью аккаунта на "Госуслугах", вводит ФИО и, по желанию, дополнительный номер телефона нового владельца номера. Далее система формирует заявление на переоформление договора, которое подписывается с помощью ПЭП (простой электронной подписи). Заключительный шаг — ввод кода из SMS.

Дальше клиент может сам сообщить будущему владельцу номер заявления и детали о подписании нового договора или отправить из личного кабинета автоматически сформированное сообщение в удобном канале связи: в Telegram, WhatsApp или в VK.

После этого абонент, на которого будет оформлен номер, может в течение 14 дней в удобное время подойти в ближайший салон связи региона приобретения SIM-карты с паспортом для подписания договора. Стоимость услуги составляет 100 рублей. Перед подписанием достаточно убедиться, что они есть на счете мобильного телефона, после — сумма автоматически спишется.

Перед переоформлением номера на другого владельца абонент должен проверить корректность персональных данных и при необходимости актуализации обновить их в личном кабинете перед подачей заявки.

Гид потребителя

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