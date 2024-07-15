"Ростелеком" протянул гигабитную сеть до западных границ Самарской области

"Ростелеком" построил оптику в селе Приволжье Самарской области. Новая инфраструктура связи обеспечивает скорость передачи данных до 200 Мбит/с. Более 700 семей, проживающих в частном секторе районного центра, теперь могут пользоваться цифровыми сервисами компании.
Светлана Белоглазова, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Приволжье расположено в двухстах километрах от Самары. Долгое время в селе были только медные линии связи, пропускной способности которых жителям районного центра явно не хватало. С появлением оптики мы начали подключать к интернету многоэтажные дома. После дополнительного строительства двенадцати километров гигабитной сети высокие скорости стали доступны и всем остальным приволжанам".
Для подключения частного сектора Приволжья "Ростелеком" использовал одну из современных технологий доступа к интернету — GPON. Волоконно-оптическую линию специалисты компании заводят в дом, что гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения. По одному кабелю абоненты могут получать несколько услуг связи.
"Ростелеком" предлагает жителям села Приволжье услуги домашнего интернета, телевидения, видеонаблюдения и мобильной связи. Компания разработала гибкую систему пакетных тарифов. Абоненты могут изменять параметры скорости доступа, выбирать набор цифровых сервисов, подключать и отключать дополнительные услуги в личном кабинете.
Ольга Вязанкина, жительница села Приволжье:
"С появлением высокоскоростного интернета у нашей семьи стало больше возможностей проводить время с пользой и интересом. Дочери играют, смотрят мультфильмы, общаются с друзьями. Специально для них мы подключили "Ростелеком Лицей", и задания на лето они выполняют с удовольствием. Мы с мужем оценили видеонаблюдение, дом теперь под присмотром".
Кроме районного центра "Ростелеком" проложил оптические линии в Ильмене, Спасском, Новоспасском и Обшаровке. В планах компании — постепенный перевод на современные технологии и других населенных пунктов Приволжского района.
Подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно получить на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие