Хоккейная "Лада" продлила контракты с двумя спортсменами

ХК "Лада" продлил контракты с двумя спортсменами — с защитником Николаем Демидовым и нападающим Евгением Грошевым.

Новый двусторонний контракт с Демидовым рассчитан на один сезон.

Состав тольяттинского коллектива Демидов пополнил перед стартом сезона 2023/2024 и с того момента принял участие в 39 играх, в которых набрал 9 (1+8) баллов за результативность при показателе полезности "+4", но из-за травмы был вынужден пропустить концовку регулярного чемпионата и весь плей-офф.

В общей сложности в лиге Демидов провел 234 матча и заработал 60 (18+42) очков, а показатель полезности равен "+15".

Двустороннее соглашение с Грошевым будет действовать до конца сезона 2025/2026.

В предыдущем сезоне Грошев дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, сыграв 48 матчей за тольяттинский коллектив с учетом регулярного чемпионата и плей-офф — по итогам всех встреч 24-летний форвард заработал 14 (8+6) очков при показателе полезности "+7".

Отметим, что сезон 2024/2025 станет для Евгения восьмым в системе "Лады".

При этом тольяттинский клуб покидает Сергей Шумаков в связи с истечением контракта — нападающий продолжит свою карьеру в другом клубе.

В составе тольяттинцев Шумаков играл с начала прошлого сезона и успел провести суммарно 56 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых заработал 27 (15+12) баллов за результативность при показателе полезности "+2".

Также хоккейные клубы "Лада" и "Олимпия" совершили сделку, в результате которой "автозаводцы" получили денежную компенсацию в обмен на нападающего Александра Пономарева.

В тольяттинский клуб Пономарев вернулся по ходу прошлого сезона после полуторагодичного пребывания в системе московского "Спартака" и с того момента успел провести 32 матча за "Ладью" в МХЛ, в которых набрал 15 (5+10) баллов за результативность при показателе полезности "+2".