В Самарской области ветеран боевых действий не может доказать, что получил военную травму

Житель Жигулевска Алексей Калачев обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Мужчина на личном приеме рассказывал про проблемы с получением определенной стадии инвалидности.

У Алексея Калачева сильный тремор. Ему приходилось долго справляться с дрожащей кистью руки, чтоб открыть документы на телефоне и показать парламентарию. Алексей показывал и травму головы от осколочного ранения — когда-то он исполнял воинский долг на благо Родины.

Как объяснял Калачев, травмы он получил в период нахождения в командировке в зоне вооруженного конфликта на территории Республики Дагестан в 1996 г. и Чеченской Республике в 1997 г. Калачев привозил депутату Госдумы и подтверждающие его рассказ документы. При этом он объяснял, что не может получать пенсию больше, поскольку возникли проблемы с местной военно-врачебной комиссией при МВД.

"Мне ставят "заболевание, полученное в период военной службы", но не ставят "военную травму", — говорил Алексей.

Сейчас мужчина просит о содействии в объективной военно-врачебной комиссии в ФКУЗ "МСЧ МВД РФ по Самарской области для изменения причины инвалидности. Александр Хинштейн обещал направить соответствующие запросы.