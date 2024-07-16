В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут арт-медитация, экскурсии и лекции

Музей-галерея "Заварка" анонсировал программу мероприятий на ближайшие дни.

В четверг, 18 июля, в 18:30 в музее-галерее Заварка пройдет арт-медиация (12+) по выставке "Было/Не было" (12+).

Арт-медиации — это формат, который предполагает активное включение зрителей в анализ произведения искусства. На выставке представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В пятницу 19 июля, в 18:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 20 июля, в 16:00 в рамках выставки "Было/Не было" (12+) пройдет лекция "Кому нужна сказка в 1924 году? "Морозко" Юрия Желябужского в контексте истории кино" (12+). Ее прочитает киновед, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Отечественный зритель хорошо знает экранизацию одного из самых известных сюжетов восточнославянских народных сказок по фильму Александра Роу "Морозко" (1964, 0+). Однако за 40 лет до выхода картины Роу легендарный кинооператор Юрий Желябужский (одна из главных фигур советского кино первых десятилетий его существования) поставил свою версию "Морозко".

В этом фильме нашли отражение противоречия и новаторские решения, характерные для кино тех лет. В отличие от версии 1960-х годов, в этой экранизации главный герой предстает в образе лесного духа — скачущего по деревьям повелителя холода. И только после того, как героиня проходит его проверку, Морозко является перед ней в виде доброжелательного седовласого старца. Это была одна из задумок режиссера: отразить двойственность характера властителя мороза, который одновременно способен быть и карающим лесным божеством, и одаряющим богатствами стариком. Отказываясь от значительной адаптации или упрощения сюжета, Желябужский остается верен фольклорной основе: не просто сохраняет исходный нарратив, а отбирает один из наиболее ранних, архаичных вариантов сказки.

На лекции посетители узнают, чем интересна эта картина сегодня, какие сюжеты таит биография Желябужского, и, наконец, почему в разгар агитационной борьбы за новое советское общество возникла потребность в работе с образами-архетипами.

После лекции пройдет показ фильма "Морозко" (Юрий Желябужский, 1924, 0+). Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье, 21 июля, в 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка".