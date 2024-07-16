На Обходе Тольятти освятили Волжский мост

Во вторник утром, 16 июля, на обходе Тольятти прошел обряд освящения Волжского моста. Об этом сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".

Мост занимает важную часть проекта строительства дороги "Обход Тольятти". Его длина составляет 3,7 км и он уже входит в топ-10 самых протяжённых автомобильных мостов России.

Священник прочитал молитвы и окропил святой водой трассу.

"Уверены, что дорога теперь будет ещё безопаснее и позволит быстрее реализовывать рабочие задачи, добираться до ваших близких и путешествовать!", - отметили в концессионной компании.