На Обходе Тольятти освятили Волжский мост

Во вторник утром, 16 июля, на обходе Тольятти прошел обряд освящения Волжского моста. Об этом сообщили в концессионной компании "Обход Тольятти".
Мост занимает важную часть проекта строительства дороги "Обход Тольятти". Его длина составляет 3,7 км и он уже входит в топ-10 самых протяжённых автомобильных мостов России.
Священник прочитал молитвы и окропил святой водой трассу.
"Уверены, что дорога теперь будет ещё безопаснее и позволит быстрее реализовывать рабочие задачи, добираться до ваших близких и путешествовать!", - отметили в концессионной компании.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?