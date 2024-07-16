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Общество

В Самарской области завершился всероссийский фестиваль Volga IT Camp

ПРИБРЕЖНЫЙ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 по 14 июля в кемпинг-парке "Пискалы" (поселок Прибрежный) проходил всероссийский фестиваль Volga IT Camp — летняя конференция на берегу Волги, созданная специально для айтишников. Фестиваль проводится в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. Изначально мероприятие проходило под названием "404 Сamp", но в марте 2020 года организаторы решили уйти от сходства с названием другого самарского феста — 404 Fest, который традиционно проводится в сентябре. В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводился из-за ограничений по Covid-19.

Главное преимущество фестиваля Volga IT Camp — его открытость. Участники могут общаться с экспертами не только после их выступлений, но и в любое время.

Ежегодно участниками фестиваля становятся ребята из Поволжья и других регионов. В этом году мероприятие в очередной раз собрало более 500 участников, представителей ИT-компаний, стартапов и профессионалов отрасли.

Проведение Volga IT Camp ориентировано на привлечение и профессиональное развитие молодых, талантливых представителей ИТ-сообщества, что соответствует задаче, озвученной главой региона Вячеславом Федорищевым, о формировании в регионе такого уровня качества жизни, чтобы молодые специалисты — из Самары и других регионов — стремились реализовывать свои профессиональные и карьерные амбиции именно в Самарской области.

"Основные цели — создать IT-комьюнити, собрать всех ребят именно в Самарской области. Участники — ребята из разных компаний. Спикеры со всей России общаются на разные тематики, обмениваются контактами друг с другом. Хотелось объединить отдых на природе и IT", — рассказала организатор мероприятия Татьяна Кочнева.

Руководитель направления разработки инструментов, представитель компании-организатора, Андрей Глащенко поделился своими впечатлениями: "Такие мероприятия помогают сформировать ощущение сообщества. Мы собираемся все вместе — люди с общими интересами и обмениваемся идеями. Здесь несколько треков докладов и каждый вносит что-то новое и ощущает себя частью чего-то большего. Айтишники устали сидеть в офисе, сейчас каждый второй — это накаченный парень или спортивная девушка, у всех свои интересы. Я, например, занимаюсь велоспортом. Айтишники полностью изменились".

Одна из участниц мероприятия, HR-менеджер Мария Гурова отметила: "Очень масштабно, много новых классных знакомств. Совмещении профессиональной и спортивной деятельности".

Volga IT Camp — это и прекрасная туристическая история Самарской области, на территории — доступный пляж и лес, а с берега открывается вид на село Зольное и гору Стрельную.

В рамках Volga IT Camp был организован палаточный лагерь, проведены мастер-классы, квизы и лекции. Участники мероприятия имели возможность поучаствовать в таких спортивных мероприятиях как: волейбол, футбол, лазертаг, соревнования по армрестлингу, катание на сапах и во многих других активностях, а также обменяться опытом и найти новых друзей.

По мнению организаторов, Volga IT Camp 2024 прошел успешно и, скорее всего, мероприятие станет ежегодным.

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