Интеграция системы автоматизированного межведомственного взаимодействия и платформы "Госключ" ускорит подписание документов

До конца 2024 г. в Самарской области государственная информационная система "Система автоматизированного межведомственного взаимодействия" (САМВ) будет интегрирована с цифровой платформой "Госключ", которая позволяет реализовать процесс электронного подписания документов, например, с мобильного телефона или планшета.
На первом этапе интеграция предполагается по пяти направлениям, в том числе при заключении трехстороннего договора на предоставление за счет средств областного бюджета единовременного пособия молодому специалисту в области физической культуры и спорта и при подписании департаментом информационных технологий и связи Самарской области уведомления и приказа о предоставлении компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от суммы уплаченных процентов по кредитному договору.
О готовности внедрить "Госключ" при работе с документами также высказалось и министерство имущественных отношений Самарской области, в частности, при заключении договоров на предоставление земельных участков в собственность или аренду. Эти направления являются пилотными, успешная реализация которых в дальнейшем позволит масштабировать использование "Госключа" и в других направлениях.
"Госключ" — своевременное решение не только в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, но и межведомственного взаимодействия. Этот подход способствует экономии времени, доступности и простоте получения необходимых документов и услуг в разных направлениях", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Платформа не просто избавляет от бумажного документооборота, но и значительно ускоряет процесс подписания важных документов как со стороны органа власти, так и физического/юридического лица. Достаточно установить приложение "Госключ" на смартфон.
После того как-то или иное ведомство подписывает договор электронной подписью и передает его через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия, физическое лицо получает уведомление в личном кабинете на портале Госуслуги о получении документа на подпись. Документ появляется в приложении "Госключ", где гражданин его подписывает и затем документ снова возвращается в орган власти через систему межведомственного электронного взаимодействия. Таким образом на весь процесс подписания важного документа может уйти всего несколько минут.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?