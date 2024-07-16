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Власть и политика

Интеграция системы автоматизированного межведомственного взаимодействия и платформы "Госключ" ускорит подписание документов

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца 2024 г. в Самарской области государственная информационная система "Система автоматизированного межведомственного взаимодействия" (САМВ) будет интегрирована с цифровой платформой "Госключ", которая позволяет реализовать процесс электронного подписания документов, например, с мобильного телефона или планшета.

На первом этапе интеграция предполагается по пяти направлениям, в том числе при заключении трехстороннего договора на предоставление за счет средств областного бюджета единовременного пособия молодому специалисту в области физической культуры и спорта и при подписании департаментом информационных технологий и связи Самарской области уведомления и приказа о предоставлении компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от суммы уплаченных процентов по кредитному договору.

О готовности внедрить "Госключ" при работе с документами также высказалось и министерство имущественных отношений Самарской области, в частности, при заключении договоров на предоставление земельных участков в собственность или аренду. Эти направления являются пилотными, успешная реализация которых в дальнейшем позволит масштабировать использование "Госключа" и в других направлениях.

"Госключ" — своевременное решение не только в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, но и межведомственного взаимодействия. Этот подход способствует экономии времени, доступности и простоте получения необходимых документов и услуг в разных направлениях", — отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Платформа не просто избавляет от бумажного документооборота, но и значительно ускоряет процесс подписания важных документов как со стороны органа власти, так и физического/юридического лица. Достаточно установить приложение "Госключ" на смартфон.

После того как-то или иное ведомство подписывает договор электронной подписью и передает его через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия, физическое лицо получает уведомление в личном кабинете на портале Госуслуги о получении документа на подпись. Документ появляется в приложении "Госключ", где гражданин его подписывает и затем документ снова возвращается в орган власти через систему межведомственного электронного взаимодействия. Таким образом на весь процесс подписания важного документа может уйти всего несколько минут.

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