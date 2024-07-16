ГК "ИСП" спешит воспользоваться окном возможностей для достижения технологического лидерства на рынке современного противопожарного оборудования

В майском указе президента, где были обозначены основные цели развития нашей страны на ближайшие годы, одной из приоритетных задач названо достижение технологического лидерства России. Отечественным производствам дано поручение обеспечить к 2030 году полуторакратный рост доли высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки.

Курс на лидерство

В приоритете не простые "сырьевые" решения, а внедрение в производство инновационных технологий с высоким уровнем локализации.

Амбициозные планы. Ну как тут не вспомнить советскую программу индустриализации, когда за одно десятилетие СССР форсированно и многократно нарастил свой промышленный потенциал, чтобы сократить отставание отечественной экономики от развитых стран. За две пятилетки в стране было построено более 6000 крупных промпредприятий.

Сегодня перед российской экономикой стоят не менее амбициозные задачи по достижению технологического лидерства, а сроки определены еще более сжатые. Ситуация осложняется глобальными экономическими санкциями, которыми обложили Россию Европа и Америка.

Однако, по мнению владельца тольяттинской группы компаний "Инновационные Системы Пожаробезопасности" (ИСП) Сергея Лекторовича, любой кризис создает окно возможностей. Им и воспользовалось предприятие, входящее в топ лидеров рынка производства систем газового пожаротушения.

"В нашей компании произошли очень большие изменения. После введения санкций, чтобы избежать перебоев в поставках и сохранить высокое качество продукции, "ИСП" в кратчайшие сроки локализовали производство компонентов, которые ранее поставляли извне, в том числе и из-за рубежа. Был расширен парк обрабатывающих станков и открыто гальваническое производство, на котором осуществляется антикоррозийное покрытие деталей запорно-пускового устройства и форсунок на модули. И на данный момент уровень локализации производства ИСП составляет 98%.Пока мы вынуждены закупать в Китае только газовые огнетушащие вещества. И только потому, что в России их просто никто не производит" — пояснил Сергей Лекторович.

По мнению основателя компании, налаживание производства этих газов — только вопрос времени. "Это стратегическая задача для страны. Это вызов для России. Между прочим газ, которым сейчас заправляют модули пожаротушения многие производители — ФК-5-1-12 (фторкетон), разработан в 80-м году советскими учеными. К сожалению, их разработка не успела найти применение на Родине и была реализована на Западе. Сейчас наша общая задача — возродить эту отрасль, которая ранее была уничтожена стараниями международных корпораций. Но для этого требуются усилия не только бизнеса, но поддержка государства", — считает Сергей Лекторович.

Единый бизнес-механизм

Сегодня продукция "ИСП" — модуль пожаротушения "Заря" — занимает более 80% в сегменте подвесного газового противопожарного оборудования. Модули ИСП поставляются в 10 стран мира. Выручка организации за прошедший 2023 год выросла почти вдвое. Хотя всего 15 лет назад компания начинала свою работу с экспериментов в съемном гараже.

На сегодняшний день "Инновационные Системы Пожаробезопасности" — это единый отлаженный бизнес-механизм, в который включены даже непосредственные заказчики. Они могут с помощью IT-решений (созданных, кстати, внутри компании) они могут не только за пару минут провести сложные расчеты и получить все данные по требуемой системе пожаротушения, но и, как посетители ресторанов фастфуда, отслеживать в личном кабинете и с помощью смс каждый из этапов производства заказа.Такие оперативные уведомления экономят немало времени и нервов.

60 точек контроля

На качестве в ИСП тоже не экономят. Не только каждый собранный модуль пожаротушения, но и каждый его компонент, и каждая операция проходит контроль специалиста службы качества. При производстве и заправке своего оборудования компания ИСП использует 60 точек контроля по 216 параметрам. При таком подходе не удивительно, что на данный момент "Инновационные Системы Пожаробезопасности" — единственная в отрасли компания, которая предоставляет пожизненную гарантию на модули газового пожаротушения.

Достижения и потенциал компании оценены по заслугам. На недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме ИСП представила свои модули газового пожаротушения "Заря" и "Император" на самарском стенде как образец инновационного высокотехнологичного производства. По словам Сергея Лекторовича, эта тольяттинская компания стала единственным представителем МСБ из Тольятти, которую выбрали для демонстрации продукции на региональном стенде.