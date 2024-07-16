ГК "ИСП" спешит воспользоваться окном возможностей для достижения технологического лидерства на рынке современного противопожарного оборудования

В майском указе президента, где были обозначены основные цели развития нашей страны на ближайшие годы, одной из приоритетных задач названо достижение технологического лидерства России. Отечественным производствам дано поручение обеспечить к 2030 году полуторакратный рост доли высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки.
Курс на лидерство
В приоритете не простые "сырьевые" решения, а внедрение в производство инновационных технологий с высоким уровнем локализации.
Амбициозные планы. Ну как тут не вспомнить советскую программу индустриализации, когда за одно десятилетие СССР форсированно и многократно нарастил свой промышленный потенциал, чтобы сократить отставание отечественной экономики от развитых стран. За две пятилетки в стране было построено более 6000 крупных промпредприятий.
Сегодня перед российской экономикой стоят не менее амбициозные задачи по достижению технологического лидерства, а сроки определены еще более сжатые. Ситуация осложняется глобальными экономическими санкциями, которыми обложили Россию Европа и Америка.
Однако, по мнению владельца тольяттинской группы компаний "Инновационные Системы Пожаробезопасности" (ИСП) Сергея Лекторовича, любой кризис создает окно возможностей. Им и воспользовалось предприятие, входящее в топ лидеров рынка производства систем газового пожаротушения.
"В нашей компании произошли очень большие изменения. После введения санкций, чтобы избежать перебоев в поставках и сохранить высокое качество продукции, "ИСП" в кратчайшие сроки локализовали производство компонентов, которые ранее поставляли извне, в том числе и из-за рубежа. Был расширен парк обрабатывающих станков и открыто гальваническое производство, на котором осуществляется антикоррозийное покрытие деталей запорно-пускового устройства и форсунок на модули. И на данный момент уровень локализации производства ИСП составляет 98%.Пока мы вынуждены закупать в Китае только газовые огнетушащие вещества. И только потому, что в России их просто никто не производит" — пояснил Сергей Лекторович.
По мнению основателя компании, налаживание производства этих газов — только вопрос времени. "Это стратегическая задача для страны. Это вызов для России. Между прочим газ, которым сейчас заправляют модули пожаротушения многие производители — ФК-5-1-12 (фторкетон), разработан в 80-м году советскими учеными. К сожалению, их разработка не успела найти применение на Родине и была реализована на Западе. Сейчас наша общая задача — возродить эту отрасль, которая ранее была уничтожена стараниями международных корпораций. Но для этого требуются усилия не только бизнеса, но поддержка государства", — считает Сергей Лекторович.
Единый бизнес-механизм
Сегодня продукция "ИСП" — модуль пожаротушения "Заря" — занимает более 80% в сегменте подвесного газового противопожарного оборудования. Модули ИСП поставляются в 10 стран мира. Выручка организации за прошедший 2023 год выросла почти вдвое. Хотя всего 15 лет назад компания начинала свою работу с экспериментов в съемном гараже.
На сегодняшний день "Инновационные Системы Пожаробезопасности" — это единый отлаженный бизнес-механизм, в который включены даже непосредственные заказчики. Они могут с помощью IT-решений (созданных, кстати, внутри компании) они могут не только за пару минут провести сложные расчеты и получить все данные по требуемой системе пожаротушения, но и, как посетители ресторанов фастфуда, отслеживать в личном кабинете и с помощью смс каждый из этапов производства заказа.Такие оперативные уведомления экономят немало времени и нервов.
60 точек контроля
На качестве в ИСП тоже не экономят. Не только каждый собранный модуль пожаротушения, но и каждый его компонент, и каждая операция проходит контроль специалиста службы качества. При производстве и заправке своего оборудования компания ИСП использует 60 точек контроля по 216 параметрам. При таком подходе не удивительно, что на данный момент "Инновационные Системы Пожаробезопасности" — единственная в отрасли компания, которая предоставляет пожизненную гарантию на модули газового пожаротушения.
Достижения и потенциал компании оценены по заслугам. На недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме ИСП представила свои модули газового пожаротушения "Заря" и "Император" на самарском стенде как образец инновационного высокотехнологичного производства. По словам Сергея Лекторовича, эта тольяттинская компания стала единственным представителем МСБ из Тольятти, которую выбрали для демонстрации продукции на региональном стенде.
Группа Компаний "Инновационные Системы Пожаробезопасности" создана в 2009 году в Тольятти. Является действующим резидентом технопарка "Жигулевская Долина" и одним из лидеров российского рынка систем газового пожаротушения. Выпускаемые в цехах завода модули "Заря" и "Император" востребованы не только у российского потребителя, но и на зарубежных рынках. Продукция компании защищает объекты Норникель, Газпром, Лукойл, РЖД, Сбербанк, ВТБ, ФСБ и ФСО России, атомные электростанции, небоскребы Moscow City, объекты Министерства обороны.