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Здравоохранение Общество

Почти 70 тыс. человек прошли диспансеризацию по месту работы в Самарской области

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже год Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров по месту работы граждан.

"С 1 июня 2023 года мы в пилотном режиме отрабатывали новый формат проведения профилактического осмотра, а с конца года работаем в рамках утвержденных федеральных порядков, — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — С начала 2024 года благодаря активности и ответственности руководителей отдельных предприятий почти 70 тыс. сотрудников уже проверили здоровье по месту работы. Наша задача путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых —  сбережение здоровья жителей".  

В рамках этой работы:

— заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 1629 предприятиями/организациями;

— почти 70 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы;

— предприятиям рекомендуют совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медосмотра;

— проводят мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий;

— областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров;

— для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

"У нас есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не проходят профилактические обследования, и большинство из них трудоспособного возраста. Отсутствие внимания к своему здоровью приводит к развитию серьезных патологий, выявлению онкологических и сердечно-сосудистых и иных заболеваний на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Расширение профилактических мероприятий на предприятиях, включая проведение диспансеризации по месту работы и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, позволит изменить ситуацию. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспоспособных граждан, не проходивших диспансеризацию более двух лет: с 55,7% в 2023 г. до 33,1% в 2024 году", — отметил руководитель ведомства.

Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается. На заседании областного правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил в следующем году увеличить в два раза объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях.

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