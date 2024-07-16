Почти 70 тыс. человек прошли диспансеризацию по месту работы в Самарской области

Уже год Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров по месту работы граждан.
"С 1 июня 2023 года мы в пилотном режиме отрабатывали новый формат проведения профилактического осмотра, а с конца года работаем в рамках утвержденных федеральных порядков, — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — С начала 2024 года благодаря активности и ответственности руководителей отдельных предприятий почти 70 тыс. сотрудников уже проверили здоровье по месту работы. Наша задача путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых — сбережение здоровья жителей".
В рамках этой работы:
— заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 1629 предприятиями/организациями;
— почти 70 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы;
— предприятиям рекомендуют совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медосмотра;
— проводят мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий;
— областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров;
— для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.
"У нас есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не проходят профилактические обследования, и большинство из них трудоспособного возраста. Отсутствие внимания к своему здоровью приводит к развитию серьезных патологий, выявлению онкологических и сердечно-сосудистых и иных заболеваний на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Расширение профилактических мероприятий на предприятиях, включая проведение диспансеризации по месту работы и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья, позволит изменить ситуацию. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспоспособных граждан, не проходивших диспансеризацию более двух лет: с 55,7% в 2023 г. до 33,1% в 2024 году", — отметил руководитель ведомства.
Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается. На заседании областного правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поручил в следующем году увеличить в два раза объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас